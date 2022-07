Ryan Gosling adelantó como será Ken en la nueva película de Barbie

Desde que comenzaron los rumores, se despertaron nuestras ganas de ver el live-action de una de las muñecas más famosas del mundo. Finalmente, es un hecho y el rodaje se puso en marcha y, aunque todavía falta un año para su estreno, los actores protagonistas nos van relevando entrevista tras entrevista algunos detalles y curiosidades para que vayamos especulando sobre la trama que se desarrollará en torno a la historia de Barbie.

La venidera cinta de la directora Greta Gerwig, encontró a su Ken en el célebre Ryan Gosling. O bueno, mínimo a uno de ellos, pues hace semanas se reportaba que en la película live-action figurarían distintas variantes de los personajes principales. Por otro lado, todo indica que Gosling y Margot Robbie serán las versiones principales de Ken y Barbie, estando ellos a la cabeza del elenco. Fuera de eso, a la fecha no existen detalles precisos en torno al argumento del film. Pero al menos esta semana, el actor de Drive y Blade Runner 2049 tuvo a bien hablar del enigmático proyecto; por ejemplo, sobre cuánto le enorgullece su propia “ken-ergía”.

Ryan Gosling junto a Margot Robbie en Barbie.

Sus recientes declaraciones sucedieron durante la premiere de El hombre gris, el thriller de acción donde comparte créditos con Chris Evans y Ana de Armas. Por un lado, conversando con Variety, Ryan Gosling se enfrentó a la pregunta de qué sintió al descubrir cómo sería su cabello y vestuario para Barbie. “Pensé que finalmente está pasando. Esto lleva ocurriendo toda mi vida”, respondió. Y con cierto tono bromista, precisó que hacía esta película en honor a todos los Ken del mundo.

“Sentí que me estaba viendo a mí mismo. Me sentí visto. Creo que muchos Ken se sentirán vistos cuando vean esto. Tengo que hacerlo por los Ken. Nadie juega con los Ken”. Curiosamente, pensar en Ryan Gosling como un Ken de carne y hueso sucede en la misma película de El hombre gris. De acuerdo a Entertainment Tonight, hay un momento de la cinta en que el personaje de Chris Evans se refiere al personaje de Gosling como “la muñeca Ken”. Pero en la vida real, semejante comparativa no es algo que moleste al nominado al Óscar. “No es un insulto para nada", comentó durante el evento. "Me enorgullece eso. Tengo esa ‘ken-ergía’ que puedes sentir, obviamente”.

Margot Robbie junto a Ryan Gosling en Barbie.

El mes pasado comenzaron a circular varias imágenes y clips de video filtrados desde los sets de filmación de Barbie. Algunas fotografías retrataban únicamente a Margot Robbie con un vestuario vistoso de pantalones acampanados. No obstante, también hubo materiales donde era posible apreciar a Robbie y a Gosling juntos, con una indumentaria para patinar de colores chillantes. Pero tal parece que tales filtraciones sólo ilustran la punta del iceberg, considerando todo el colorido y vibra retro que la cinta promete.

“Eso no es nada”, aseveró el actor de La La Land. “No puedo esperar a que la gente vea la película. Eso es todo lo que puedo decir. De lo contrario, Mattel vendrá y me meterá en una caja”.

Ryan Gosling.

De cualquier modo, Ryan Gosling concedió algunos detalles sobre su personaje, anticipando que no será un Ken lleno de glamour y con una vida resuelta. “Creo que esa vida de Ken es incluso más difícil que la vida de El hombre gris. Ken no tiene dinero, no tiene trabajo, no tiene auto, no tiene casa. Está pasando por algunas cosas”, reveló a Entertainment Tonight.

Aún en filmaciones, Barbie prevé arribar a cines el 21 de julio de 2023, cortesía de Warner Bros. Pictures. Su elenco lo complementan America Ferrera, Simu Liu, Kate McKinnon, Emma Mackey, Michael Cera, Issa Rae, Will Ferrell y Emerald Fennell, entre otros. Por su parte, El hombre gris, dirigida por los hermanos Russo, llega al catálogo de Netflix el próximo 22 de julio.