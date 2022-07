Así de grandes están Gia y Stella, las hijas de Matt Damon

Matt Damon es uno de los grandes talentos de Hollywood. Todo lo que hace, lo hace bien. Desde actuar, producir o dirigir. Y así como su vida laboral le sonríe también la personal. El galán está en pareja desde el año 2003 con la argentina Luciana Barroso y su historia de amor comenzó de la misma manera que una comedia romántica, porque no podía ser de otra forma.

La salteña había dejado su país natal y se había instalado en Miami, en donde trabajaba de camarera. En ese entonces, la estrella de cine estaba rodando la comedia Pegado a Ti en aquella ciudad, junto a Eva Mendes. En un momento, él tuvo la necesidad de escapar de un grupo de fanáticas eufóricas y se escondió detrás de la barra de un bar, ella lo vio y le preguntó “¿qué haces acá?”.

Matt Damon y Luciana Barroso.

Aquel fue el primer encuentro entre Matt Damon y quien se convertiría en la madre de sus tres hijas años después. “Dicen que algo increíble te pasa cuando conocés a la mujer de tu destino, y así fue. Juro por Dios que me sucedió algo indescriptible. Cuando estaba en mis veintipico, me preguntaba si alguna vez sería capaz de asentarme, pero encontré a la persona correcta y cuando la vi, fue como si me golpeara un rayo. Literalmente, todo cambió en mi vida. Ahora la posibilidad de estar soltero es aterradora. Mi vida es mucho más fácil gracias a mi mujer y mi matrimonio. Todo tiene sentido”, dijo él sobre aquel encuentro que lo marcó para siempre.

En ese momento ambos comenzaron a salir en algunas citas, hasta que oficializaron su relación un año después, en el estreno de La supremacía Bourne en Sydney, Australia. En 2005 ya estaban comprometidos y el 9 de diciembre de ese mismo año pasaron por el altar en una ceremonia súper íntima en Manhattan.

De la hermosa historia de amor de Matt Damon y Luciana Barroso nacieron tres niñas. En 2006 llegó Isabella, en 2008 Gia y la menor se sumó a la familia en 2010, bajo el nombre de Stella. Además, el actor es padrastro de Alexia, la hija mayor de la argentina, fruto de su primer matrimonio.

Ahora, las dos niñas menores de convirtieron en noticia en plenas vacaciones de verano en Europa. La estrella de Hollywood decidió tomarse unos días de descanso en familia y todos viajaron a Roma, ciudad en la que se instalaron en un lujoso hotel llamado Rocco Forte Hotel De Russie.

Matt Damon con Gia y Stella paseando por Roma.

Allí estuvieron los últimos días recorriendo las típicas atracciones turísticas, como por ejemplo los museos del Vaticano, y fueron fotografiados por la prensa. En las postales que le tomaron a Matt Damon se puede ver lo grandes que están Gia y Stella, las dos menores del clan que tienen 14 y 11 años.