Desde las Islas Canarias, la esposa de Marco Antonio Solís deslumbra con su belleza

Cristy Solís es una exmodelo cubana que dejó en evidencia,una vez más, que posee una gran popularidad en redes sociales. Recientemente la esposa de Marco Antonio Solís compartió unas fotos de ella en su perfil oficial de Instagram que dejó deslumbrados a sus fans por la impactante belleza que posee a sus más de 50 años. Su edad puntual es todo un misterio ya que la influencer latina lo mantenido en estricto secreto.

Cristy Solís acompañó a su esposo durante toda la gira europea.

Las imágenes que compartió la popular rubia fueron tomadas en Islas Canarias donde la bella cubana pasó unos días junto a su familia. El pasado 16 de julio Marco Antonio Solís cerró su gira europea "Que ganas de verte, World Tour 2022" en Tenerife. El final de esta seguidilla de conciertos tuvo un gran marco de público que entonaron las canciones más populares del artista mexicano.

En las fotografías se puede ver a la madre de Alison y Marla lucir un vestido playero de tonos negros que no solo resaltó su gran belleza sino también su espectacular figura. Además junto a las mismas, Cristy Solís, escribió el siguiente mensaje: "Yo acá casual en #Canarias contando los días. Ustedes desde donde me leen? Les mando un fuerte abrazo. Feliz viernes y que Dios me los bendiga! #viernessocial #cs #cristysolis #islasccanarias #tambienmisraices".

Cristy Solís compartió fotos y videos de cada lugar que visitó en Europa.

Durante todo su viaje Cristy Solís se encargó de retratar y contar a sus seguidores donde se encontraba. Con mensajes y fotos la talentosa empresaria inmortalizó momentos de su viaje junto a su compañero de vida y cantante, Marco Antonio Solís. Esta gira por el viejo continente comenzó en Italia y finalizó este fin de semana en Tenerife, España. En total fueron seis presentaciones que contaron con una gran convocatoria de seguidores. Sobre todo en Barcelona donde agotaron localidades.