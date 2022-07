Esta es la impensada profesión a la que quería dedicarse de Marcos Antoni Solís antes de ser músico

El cantante mexicano Marco Antonio Solís es uno de los artistas que ha sabido ganarse al público internacional a través de los años. Actualmente es uno de los músicos más escuchados y seguidos de las redes sociales donde acumula más de dos millones y medio de seguidores alrededor del mundo. Asimismo demuestra su vigencia con conciertos a sala llena en los países que le toque presentarse.

“El Buki” cuenta con más de 50 años de carrera y a través de sus redes sociales ha mostrado como fue el camino recorrido para llegar a ser uno de los más importantes referentes musicales a nivel mundial. También comparte con sus seguidores momentos familiares especiales, junto a su esposa Cristy Solís y sus hijas Alison y Marla.

De pequeño trabajó cambiando ruedas y como repartidor de una farmacia.

Marco Antonio Solís era el quinto de siete hermanos, y es por ello que desde muy pequeño tuvo que trabajar para aportar a la economía familiar. Es así que “El Buki” realizó varios trabajos antes de consagrarse como una estrella de la música. Entre los trabajos que realizó el cantante se puede mencionar que cambiaba ruedas y que también fue repartidor de una farmacia. Ahora, los que pocos se imaginan cual era la verdadera vocación de Solís cuando aún era un niño.

En una entrevista, el compositor mexicano confesó cuál era su vocación cuando era pequeño. “Al principio yo me inclinaba por el sacerdocio, imagínate, o ser payaso. No sé por qué me llamaba la atención pero la del sacerdocio la tenía más fija y con más convicción”, comentó el cantante.

Solís quería ser sacerdote por vocación.

Los inicios de "Los Bukis" en la Música

Antes de que se formaran “Los Bukis”, los primos Marco Antonio y Joel Solís, cantaban en las radios identificándose como el dúo “Los Hermanitos Solís”. En el año 1972, Marco Antonio Solis y Joel Solís, fueron contratados por el sello Discos Melody, para grabar el álbum "Jugando con las estrellas", integrado con varias composiciones de Marcos Antonio Solís.





Pero, mediados del año 1974 la empresa discográfica “Fonovisa Records”, los contrató para publicar sus futuras producciones artísticas. Fue entonces cuando uno de los directores de la mencionada empresa les puso el nombre de “Los Bukis”, y con la incorporación de un baterista y un bajitas surgieron como banda musical.

Por su parte, en 1996 Marco Antonio Solís inicia su carrera como solista y lanza su primer disco “En pleno vuelo”. Este álbum fue un éxito inmediato, ya que en menos de una semana, vendió medio millón de unidades, logrando ocupar los principales lugares en la lista de temas latinoamericanos de Billboard en los Estados Unidos.