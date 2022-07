Ana María Orozco habla sobre el lado oscuro de grabar la serie “Yo soy Betty la Fea”

“Yo soy Betty, la fea” es una de las telenovelas colombiana de mayor un éxito a nivel mundial, y desde su estreno en 1999 sigue siendo aclamada por millones de seguidores. Por otra parte, es la serie que lanzó a la fama a la actriz Ana María Orozco, dando vida a Betty.

La serie es obra del guionista Fernando Gaitán y fue protagonizada por Ana María Orozco, acompañada de un gran elenco compuesto por: Jorge Enrique Abello, Mario Duarte y otros famosos actores de telenovelas colombianas. Sin embargo, a pesar del éxito que significó la serie para todos los involucrados en el proyecto, no fueron tan fáciles los días de rodaje.

Los actores no pudieron disfrutar del éxito de la serie.

Ana María Orozco, la estrella principal en “Yo soy Betty, la fea,” reveló en una entrevista con el programa colombiano de espectáculos, “Bravissimo”, que existieron varios problemas durante las grabaciones, incluso en la etapa de casting. “No fue fácil, el casting estaba dividido en dos partes: una era la fea y después la linda. No se sabía cómo iba a ser ese cambio, era muy arriesgado una protagonista fea, pero esa fue la parte difícil. En la linda ya eran unas mujeres divinas haciendo casting, fue la parte donde dudaban y después de ensayos con otros personajes como que quedó”, manifestó Ana María Orozco.

Ana María Orozco le dio vida a "Betty la fea".

Al ver que la competencia por el papel de la linda era bastante dura, Ana María optó por presentarse al casting de "la fea". “Yo me acuerdo que llegue más o menos con la idea del personaje y como que me lo imagine y fue quedando. Está muy claro escrito así que fue fácil el inspirarse. El trabajo, uno como actor, es hacer la búsqueda, fue un ejercicio y lo gocé probar. Llegué con la propuesta, quedó y después se fue puliendo. Yo me armé unos brackets con papel aluminio, pero yo tenía esa imagen”, confesó Orozco.

Ana María Orozco hizo hincapié que para ella y el resto del elenco les fue difícil disfrutar del éxito de la serie debido a las largas jornadas de grabación que ni siquiera le permitían descansar. "En ese momento estábamos grabando un promedio de 18 horas al día, sábados y feriados, de pronto empieza este ‘boom’ porque ya la estaban dando afuera y empieza la locura, pero nosotros clavados grabando, empezábamos a sentirlo. Estábamos cansadísimos, fue un año y diez meses, los últimos meses estábamos casi al aire y había que grabar a la hora que fuera, el descanso era poco, no dormía bien”, confesó la actriz protagonista.