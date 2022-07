Este es el grado de estudios que alcanzó Shakira

La cantante colombiana Shakira no se conforma con ser una estrella del pop internacional; ella siempre se propone nuevas metas que la desafían a todos los niveles. Uno de los ámbitos en los que más se ha interesado es en sus estudios, los cuales finalizó hace tan solo unos años atrás.

Cuando era tan solo una pequeña niña, Shakira asistía a una escuela católica en su ciudad natal Barranquilla, Colombia. Tiempo después, debido a los problemas económicos de su papá, toda su familia se mudó a Estados Unidos, en donde completó la secundaria y preparatoria.

Durante esa época tuvo la oportunidad de aprender varios idiomas, como inglés, portugués, italiano y árabe.

¿Qué estudios tiene Shakira?

Shakira comenzó su carrera en el mundo de la música cuando tenía tan solo 13 años, pero fue cuando cumplió 18 que su sueño empezó a tomar forma de la mano de su disco “Pies descalzos”. El álbum, que contiene temas como “¿Dónde estás corazón?”, “Estoy aquí” y “Pies descalzos”, se convirtió en todo un éxito.

Ese no era el momento para continuar con sus estudios, pues tenía una agenda muy ocupada con giras y conciertos por toda América Latina. Pero, aunque sabía que quizás tardaría, Shakira sabía que en algún momento tendría la oportunidad de ir a la universidad.

Años después decidió inscribirse en la Universidad de California para hacer la licenciatura de Historia de la Civilización Occidental, pero tiempo después se dio cuenta que debido a su apretada agenda le sería imposible terminarla.

"Pasé completamente desapercibida y nadie me reconoció durante los meses que estuve yendo a clases. Me ponía una gorra de béisbol y unos pantalones deportivos, me presentaba en el aula sin levantar la menor sospecha", relató Shakira sobre su paso por la universidad.

La llegada de la pandemia de Covid- 19 puso un freno en la vida de todos y fue el pretexto perfecto que Shakira necesitaba para estudiar. Durante ese tiempo realizó un curso de cuatro semanas en la Universidad de Pensilvania sobre Filosofía Antigua. Shakira presumiendo con orgullo su diploma en mano.

Seguramente este no será el último curso que realice, pues para ella es súper importante cultivarse intelectualmente. Algo en lo que también hace hincapié con sus hijos.

¿Conocías los estudios que Shakira realizó durante su vida?