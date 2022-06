La canción de amor de Shakira ideal para dedicarle a tu pareja

Probablemente conozcas la mayoría de las canciones de la superestrella de la música Shakira por sencillos como "Las caderas no mienten", "Loba", "Suerte" y "La tortura". Sin embargo, hay un tema en particular que habla sobre el amor y resulta especial para dedicar si es que estás enamorado.

La canción "Me enamoré", que lanzó en el 2019, trata sobre el tipo de amor que te hace sentir que todo es posible, o al menos ese es el efecto que el amor tiene en la superestrella colombiana, según la letra del sencillo.

La canción más romántica de Shakira

Al leer la letra de “Me enamoré” es imposible no derretirse y ponerse a pensar lo hermoso que es el amor. Esta letra se la escribió Shakira a quien fue su pareja por 12 años y padre de sus dos hijos, Gerard Piqué. Y aunque ese amor ya se terminó y han decidido tomar caminos separados, esta hermosa canción quedará para siempre.

Una parte de la canción dice así:

“Es lo que andaba buscando

El doctor recomendando

Creí que estaba soñando, oh oh, oh oh

¿De qué me andaba quejando?

No sé qué estaba pensando

Hoy pal cielo voy pateando, oh oh, oh oh

Me enamoré, me ena-na-namoré

Lo vi solito y me lancé

Me ena-na-namoré

Me ena-na-namo”.

Y si bien la música no es lenta, pues está muy alejada de ser una balada romántica, es perfecta para bailar con mucho ritmo mientras cantas la canción a los cuatro vientos. La cantante colombiana siempre se ha destacado por sus letras y composiciones.

Otra letra que te hará emocionar…

Si lo que buscas es una canción romántica de Shakira un poco más lenta que la anterior, con un mood que sea ideal para dedicar en una serenata, quizás “Que me quedes tu” sea la opción ideal. Sumado a su ritmo más lento, la letra resulta atrapante:

“Pero que me quedes tú

Y me quede tu abrazo

Y el beso que inventas cada día

Y que me quede aquí después del ocaso

Para siempre tu melancolía

Por que yo, yo, sí, sí, que dependo de tí

Y si me quedas tú

Me queda la vida”.

No se conoce la historia detrás de esta hermosa letra, ni a quién se la escribió. Lo que sí podemos intuir es que fue para alguien muy importante en su vida.

¿Qué otra canción romántica de Shakira agregarías a la lista?