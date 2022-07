Dentro de la piscina, Karla Souza deslumbra con su belleza

Karla Souza, es una actriz de cine, teatro, televisión y cantante mexicana que saltó a la fama tras interpretar a Bárbara Noble en la película Nosotros, los Nobles de 2013. Entre sus trabajos más relevantes resaltan algunas de las películas más taquilleras como No se aceptan devoluciones y ¿Qué culpa tiene el niño?, además de interpretar a Laurel Castillo en la serie estadounidense How to Get Away with Murder.

En diciembre de 2013, Karla Souza se comprometió con Marshall Trenkmann. La boda tuvo lugar en California, unos meses más tarde, en mayo de 2014. El 19 de abril de 2018 dio a luz a una niña llamada Gianna Trenkmann. Mientras que el 12 de junio de 2020 dio a luz a su segundo hijo, un varón llamado Luka. Por otra parte, en 2018, aseguró durante una entrevista con Carmen Aristegui que sufrió abuso sexual por parte de un productor con quien trabajó, pero durante sus declaraciones no mencionó ningún nombre. Sin embargo, a raíz esta noticia, horas después, la televisora mexicana Televisa lanzó un comunicado rompiendo relaciones de trabajo con el cineasta Gustavo Loza.

Es la nueva película de Karla Souza.

En cuanto a su carrera profesional, Karla Souza se encuentra ansiosa ante el estreno de la película Day Shift el próximo 12 de agosto en la plataforma de series y películas, Netflix. Este film cuenta con un reparto de primera línea encabezado por Jamie Foxx, Snoop Dogg, Dave Franco, entre otros. Day Shift es una comedia de acción de vampiros estadounidense dirigida por J.J. Perry, en su debut como director, con guión de Tyler Tice y Shay Hatten, basado en la historia de Tice.

En sus redes sociales, la nacida en Ciudad de México, tiene una gran popularidad ya que cada vez que realiza un posteo sus seguidores reaccionan de manera inmediata. Esta vez no fue la excepción, ya que hace algunas horas, compartió unas imágenes dentro de su piscina que demostraron lo hermosa que luce a sus 36 años. En ellas se la ve lucir un traje de baño que demostró la perfecta figura que tiene.

Karla Souza demuestra que es una dueña de una gran belleza.