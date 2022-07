Livia Brito limpió su nombre y desenmascaró a Enrique Hernández

Una vez más Livia Brito es tendencia en las redes sociales por una publicación que realizó hace algunas horas en sus historias de su cuenta oficial de Instagram. Las mismas son pruebas de las declaraciones verídicas que hizo la popular actriz hace unos días sobre el momento escandaloso que vivió su pareja Mariano Martínez.

Hace unas semanas, el asesor de imagen Kike Hernández denunció a la pareja de Livia Brito de secuestro, pese a que las acusaciones carecían de veracidad. En su momento el denunciante dijo: "Me dice que se le había extraviado un bolso con sus documentos y que había visto con las cámaras (…) Estaba esperando el supuesto primo y es cuando entramos a un departamento y ahí me amarraron de las manos, de los pies, me quitaron mi celular, me pidieron la clave y yo le preguntaba: ‘¿Dónde está el video?’ (…) Él (Martínez) se fue y me quedé con el supuesto primo, este supuesto primo sacó un cuchillo y estuvo todo el rato amedrentándome, me pasaba el cuchillo por la cara, me pasaba el cuchillo por la espalda".

Mientras que a través de sus historias Livia Brito dijo: "Estoy haciendo este video por que están saliendo una serie de entrevistas, una serie de acusaciones que no tengo ni idea de lo que está pasando. Justamente voy a empezar a chequear que está sucediendo. Lo que sí les puedo decir es que yo no conozco a esta persona que está utilizando mi nombre para hacerse fama. No es mi stylist, nunca lo contraté, no lo conozco en vivo, no lo conozco por redes, nunca crucé palabra con él. No sé quién es, no tengo idea de lo que está pasando. Nada más se que está utilizando mi nombre para hacerse famoso".

Esto no quedó ahí, ya que nuevamente Livia Brito habló de este tema en sus redes sociales. En sus estados de su cuenta de Instagram dejó en evidencia que lo que decía era verdad. En las fotos se puede leer que los representantes legales de Kike Hernández lo iban a dejar de representar por anomalías en las declaraciones que realizó en la Fiscalía. La abogada Marina Gutiérrez dijo "no lo vamos a representar".