Majestuosa, la primera esposa de Julio Iglesias deslumbra con su belleza

Isabel Preysler ha demostrado que los años no corren para ella ya que su belleza a sus 71 años deja todos sumamente admirados. La primera esposa de Julio Iglesias realizó una publicación hace algunas horas en su cuenta oficial de Instagram que dejó en evidencia todo el glamour que posee la popular socialité nacida en Filipinas.

La madre de Enrique Iglesias tiene 71 años.

En la foto se la puede ver posando con un look casual donde su rostro y piel quedan en primer plano. Esta imagen fue para una promoción de su página oficial de productos para el cuidado corporal. Además junto a la imagen agregó una descripción que dice así: "He probado muchos productos intentando encontrar aquel con todo lo que yo buscaba, y al no conseguirlo, decidí crear mi propia línea. www.isabelpreysler.com".

Recientemente la madre del cantante Enrique Iglesias se llevó las miradas de todos al presumir su elegancia con un vestido de flores. La socialité reapareció ayer para asistir a la presentación del libro "La mirada quieta", de su pareja y autor de la obra, Mario Vargas Llosa. Para esta cita tan especial celebrada en el Ateneo de Madrid, la madre de Tamara Falcó escogió un vestido con el que estaba especialmente favorecida y que combinó de una manera elegante que ha gustado muchísimo.

Isabel Preysler es una modelo de primera línea.

Cada vez que la empresaria de 71 años aparece en un evento o en redes sociales marca tendencia con sus looks que son replicados por miles de mujeres de todo el continente y de España. Junto a Mario Vargas Llosa quieren una vida un poco más tranquila pero sin perderse ninguno de los eventos de la alta sociedad española.