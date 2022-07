Sharon Fonseca revela el secreto para que su relación con Gianluca Vacchi funcione

La modelo venezolana Sharon Fonseca está casada con el excéntrico empresario italiano Gianluca Vacchi, 30 años mayor que ella. En un vivo realizado desde sus redes sociales, Fonseca respondió varias preguntas a sus seguidoras, y en una de ellas reveló cual es el secreto para que su relación con su marido funcione tan bien a pesar de la considerable diferencia de edad.

Sharon, de 27 años de edad, no tuvo problemas de responder a estos cuestionamientos, e incluso dijo que para un próximo vivo le gustaría que su esposo, de 54 años, también se conecte así podrían despejar juntos todas las dudas que tienen los fans sobre este tema, ya que es una pregunta recurrente. "No quiero sonar cliché pero la comunicación es la clave. Solo hablen de sus diferencias, y sobre lo que tú y él esperan de la relación", dijo la venezolana.

La comunicación es la base de todo para Sharon y Gianluca.

Tras asegurar que la comunicación es fundamental para el funcionamiento de la paraje, hizo hincapié en que cada uno debe saber que busca en la relación y cuál es la dinámica que quieren conseguir juntos, para que de esta manera puedan conocer las expectativas que tienen. Es por ello que en un momento de la conexión la modelo confesó que no descarta la posibilidad de tener otro bebé con el empresario, aunque por ahora están enfocados en el cuidado y crecimiento de su hijita Blu Jerusalema, que nació el pasado 27 de octubre de 2020.

Sharon y Gianluca con su pequeña hija Blu Jerusalema.

Amor a primera vista

El empresario italiano y la modelo se conocieron en el 2018, en Miami, cuando ella hizo parte de la grabación del videoclip de la canción que interpreta Vacchi, “Trump-It”. Sharon captó su atención enseguida, y empezó a invitarla a ser parte de su estilo de vida. Luego de compartir viajes y fiestas, se enamoraron.

El 10 de mayo de 2020 anunciaron que serían papás, y Gianluca expreso lo siguiente: “mi primer pensamiento de esta mañana ha sido para mi madre. Pero también tengo que decir que cuando alguna vez en mi vida he pensado en una madre potencial para mis hijos, esa mujer tenía las características de Sharon. Estoy muy feliz de anunciar y de compartir con ustedes que estamos esperando nuestro primer hijo. Ella será la madre que siempre he soñado para mi hijo”.

Durante el año de la pandemia compartieron pormenores del embarazo. Dieron la noticia del nacimiento de Blu Jerusalema, el 27 de octubre del 2020, con una coreografía del tema What you know bout love, de Pop Smoke.