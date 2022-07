Julio Iglesias es tendencia mundial por este increíble motivo

Uno de los cantantes históricos de la música latina es Julio Iglesias. Es por eso que hasta el día de hoy sus canciones se mantienen vigentes entre las personas de todas partes del mundo, traspasando así las barreras del idioma. Además su nombre es tan importante que cada vez que se pronuncia es tendencia en todos los portales de noticias del espectáculo.

Todos los años Julio Iglesias es tendencia por los graciosos memes.

Sin embargo, en esta ocasión el popular artista español es tendencia mundial ,no por su música, sino por su nombre. Con el comienzo del mes de julio, en todas partes del mundo han realizado diversos memes con su imagen que han divertido las redes sociales. Tanto es así que hasta los cantantes más famosos de la música latina se han sumado a esta increíble ola de memes.

En una entrevista que brindó a Hola, algunos años atrás, Julio Iglesias explicó que mientras no sean ofensivos, le parecen "simpáticos" los memes. Además, reconoció que, si bien no ha visto todos los están circulando, a muchos de los que se comparten los conoce. "De vez en cuando, algún amigo me manda uno y me muero de risa. No sé quién empezó con eso, pero es una historia simpática. He visto cosas un poco desagradables que no me gustaron, pero eso pasa siempre. Todo esto sirvió para que personas de 15 años me hayan conocido, encantado de la vida", agregó el talentoso cantante.

Julio Iglesias es uno de los cantantes más importantes de la música latina.

De su carrera artística, el último trabajo discográfico que realizó Julio Iglesias fue en el año 2015 cuando lanzó "México". El mismo alcanzó el número 1 en la lista oficial de álbumes de Productores de Música de España. Además este disco se compone por 13 canciones que son una mejor que la otra.

Mirá los mejores memes de Julio Iglesias: