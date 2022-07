Inma Cuesta y el duro camino que tuvo que atravesar para afrontar su sexualidad

Transitar solos el camino del autoconocimiento y la aceptación puede llegar a ser muy duro cuando abundan las dudas y no hay ninguna certeza. Sobre todo, en la adolescencia que, como todos sabemos, es la edad en la que nos vemos por primera vez a nosotros mismos y cómo nos mostramos con los demás, descubrimos nuestros gustos, lo que nos agrada y lo que no ya no estamos dispuestos a tolerar de ninguna forma. Acaba de finalizar el mes del orgullo y, este año, la celebración tuvo especial foco en la comunidad LGBT+ y el respeto por la diversidad. También entendimos que el armario es sólo para la ropa, no para las personas.

Quien se ha cansado de mantener su vida privada en absoluto resguardo es la actriz española Inma Cuesta, que ha recurrido a su cuenta de Instagram para escribir una carta en la que narra lo mucho que le ha costado contar abiertamente que es lesbiana como persona pública. La intérprete, de la que hace apenas unos meses supimos que es madre de una niña junto a su novia, cuya identidad de momento ha querido proteger, llegó a negar que lleve su vida "en secreto, simplemente no hablaba de ella”.

Sin embargo, en el texto que acompaña la publicación hace una demostración de lo que implica el concepto de 'orgullo', asumió que se estaba engañando a sí misma. Publicarlo ha sido un reconocimiento a "todas las veces que guardé silencio y pensé que no me escondía", a "todas las veces que me negaron y miré para otro lado, negándome yo también". En más de una ocasión ha tenido que escuchar: "Ten cuidado, tampoco hace falta que todo el mundo sepa lo tuyo".

A lo largo de la extensa carrera de Inma Cuesta, preguntas como “¿A quién se lo has dicho?” o “Quién sabe lo nuestro?” se han repetido en exceso. También frases como "es mi amiga" cuando le tocaba hablar de su pareja sentimental. Una "vida de puertas para dentro, para no molestar y para que nadie sienta vergüenza al que dirán" a la que la nominada a tres premios Goya ha decidido dar portazo. Ya nunca más aguantará que alguien de la industria le diga "ten cuidado, tampoco hace falta que todo el mundo sepa lo tuyo".

En este celebrado post que justo ha compartido el día del Orgullo, la protagonista de cintas como Tres bodas de más, La voz dormida o La novia ha manifestado lo "sola" que se sintió en muchos momentos de su adolescencia por crecer "sin referentes". Eso en lo que desde ya, a raíz de este paso en frente, pasará a ser para tantísimas niñas que vean en ella una inspiración por el mero hecho de ser, como ya lo son otras artistas como Vanesa Martí o María del Monte.

Inma Cuesta.

"En estos tiempos tan raros en los que los discursos de odio quieren arrebatarnos nuestros derechos, visibilizarnos y alzar la voz nos hace más fuertes creando un sentido de unión y comunidad", apuntó dando las gracias con su discurso a "los que comenzaron esta lucha que a día de hoy sigue siendo necesaria. Aquí estaremos nosotros y nuestros hijos para seguir defendiendo un mundo más diverso y más justo para todos".