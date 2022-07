Gerard Piqué es acusado de corrupción y malversación de fondos.

Las malas noticias no dejan en paz al futbolista español Gerard Piqué. En medio de los problemas que enfrenta por su separación con la cantante colombiana Shakira, ahora se le abre un nuevo frente de batalla, esta vez en los tribunales de España. Sin lugar a dudas, es el peor momento del deportista. No solo su vida familiar se ha desmoronado, sino que ahora, se enfrenta a un tema delicado ligado a su carrera profesional.

Tras los rumores de una supuesta infidelidad, ahora, el jugador del Barcelona es acusado de malversación de fondos y corrupción, junto con el presidente de la Real Federación Española de Fútbol.

Piqué es acusado de corrupción y malversación de fondos.

¿De qué se lo acusa a Gerard Piqué?

El Tribunal de Primera Instancia e Instrucción Número 4 de Majadahonda en Madrid, admitió la querella introducida contra el futbolista español, donde se lo acusa de malversación de fondos y corrupción en el manejo de negocios, según informó el medio “Europa Press”. Sin embargo, en el documento no se especifica la naturaleza de los hechos ni en qué circunstancias se dieron, cosa que serán determinadas en la investigación que se realizará en el marco de esta grave denuncia.

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, también es apuntado en la querella. Cabe destacar que Rubiales tiene otras acusaciones por irregularidades en el contrato para que la Supercopa de España se disputara en Arabia Saudita, justamente con la mediación de Piqué.

En medio de su separación con Shakira, al futbolista se le abre otro frente de batalla.

Miguel Ángel Galán, dirigente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol (CENAFE), fue quien presentó la querella, donde señala el presunto cobro de comisiones por parte de Rubiales y la empresa “Kosmos Global Holding”, propiedad de la expareja de Shakira.

Entre otras cosas, la denuncia apunta a que Rubiales recibió pagos para su vivienda, comisiones para un viaje a Nueva York y pagó servicios de detectives para investigar a dirigentes sindicales. Ahora, la denuncia está en la Fiscalía Anticorrupción, estamento que determinará el proceso a seguir.

A la situación legal que afronta Piqué en lo relacionado a su separación con Shakira, teniendo en cuenta la custodia de sus hijos, como también las cuestiones financieras que tendrá que solucionar la pareja, se suma esta nueva demanda, que por lo que se puede percibir, traerá otros dolores de cabeza más a Gerard. Por lo pronto, ni el jugador ni el presidente de la Real Federación de Fútbol de España se han pronunciado sobre el asunto.