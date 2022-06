¡Confirmado! Habrá secuela de Joker con su protagonista Joaquin Phoenix

Si había una secuela que todos estábamos esperando hace tiempo es esta. Y tenemos el agrado de contarte que se confirmó la segunda parte de Joker, el fenómeno que arrasó los cines en 2019. El director del film anunció que ya está en marcha el guion y la producción de esta historia que queremos seguir conociendo. Si bien se rumoreaba desde el momento de su estreno exitoso que Warner Bros. Pictures le daría luz verde al proyecto, no fue hasta esta semana que el cineasta comunicó que están a punto de regresar con el mismísimo Joaquin Phoenix. Una vez más, el intérprete ocupará el rol protagónico luego de alzarse con el premio Óscar a Mejor Actor por su papel del Guasón.

Con una foto en Instagram, Todd Phillips publicó el mensaje que los amantes de DC Comics estaban ansiando: la secuela de Joker está en camino. Para demostrarlo, compartió una foto de la portada del guion que asegura que fue escrito por él mismo, en colaboración con Scott Silver, tal como hicieron en la primera película. Además, incluye el que podría ser el título definitivo del film: Joker: Folie à Deux, que se traduce como “locura de dos”, haciendo referencia a un trastorno psicótico compartido.

Eso no es todo, ya que que Phillips aprovechó para incluir la imagen que rápidamente revolucionó a los amantes de la película estrenada en 2019: a su lado, Joaquin Phoenix lee el mismo guion. De esta manera, confirmó la segunda entrega de esta franquicia y la participación de su protagonista nuevamente. Sin dudas, su versión del icónico villano de Batman se volvió inolvidable tanto para los fanáticos del mundo de superhéroes como para la crítica especializada.

En el año de su estreno, el film consiguió 11 nominaciones en los Premios Óscar, incluyendo Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Guión. Si bien la cinta original incluyó las actuaciones de Robert De Niro, Zazie Beetz, Frances Conroy, Brett Cullen, Glenn Fleshler, Bill Camp, Shea Whigham y Marc Maron en roles secundarios, aún se desconoce quiénes integrarán el reparto y si algunos de ellos podría regresar a modo de flashback.

Joaquin Phoenix como Arthur Fleck.

Si aún no has visto Joker, existen plataformas de streaming que incluyen la producción en su catálogo. Así, podrás conocer la historia de Arthur Fleck, un comediante fracasado que intenta lidiar con el repudio social, la marginalidad y trastornos vinculados a su salud mental. ¿Dónde la podes ver? En Latinoamérica, la película está disponible en Prime Video y HBO Go, mientras que en España puede disfrutarse en HBO Max.