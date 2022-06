La insólita estafa a un joven con un billete de Juan Gabriel

Fue una estafa creativa con un billete que llevaba la cara del cantante Juan Gabriel. Fue precisamente en TikTok que el joven Alan Vargas, con el usuario (edgardlcdk) compartió el video donde se veía el supuesto billete falso de 50 pesos con la cara del cantante.

Sin embargo, el joven no lo revisó hasta que se dio cuenta que no solo lo estafaron, sino que también lo trolearon. Y es que, los billetes de 50 pesos, de hace una generación atrás, deberían tener la cara de José María Morelos y Pavón pero este, precisamente tenía la cara del querido Juan Gabriel.

Algo que sí se pudo ver también, es que el billete que mostró en TikTok parecía correcto de un lado, incluso se podría asegurar que se veía "verdadero", mientras que, en el reverso, definitivamente no lo era.

Una experiencia épica: qué diría Juan Gabriel

Después de que el joven se dio cuenta de que el billete que le dieron era falso y fue toda una estafa, compartió su experiencia:

“Chale banda, me acaban de dar un billete falso. Todo por no revisarlo al momento. Según yo ahorita lo reviso, con sus ventanitas, sus mariposas y cuando lo volteo, este wey es Juan Gabriel”.

Luego de darse a conocer la noticia, seguramente después de todo, no solo él si no todos, deberán tener más cuidado al revisar los billetes que circulen. Juan Gabriel es uno de los cantantes más queridos en México aún ya habiendo partido y de eso, no caben dudas.

Sin embargo, la gente que se dedica estas estafas no deja de sorprender con su creatividad y esta vez lo llevaron a más para que todo termine en problemas. No se sabe con exactitud qué diría Juan Gabriel, pero sí se confirmó que el video publicado en TikTok sumó más de 12 millones de reproducciones.

Billete falso con la cara de Juan Gabriel.

Tras viralizarse la imagen, como era de esperarse, cientos de usuarios bromearon con el joven y le hicieron diversos comentarios. Entre ellos, le dijeron que ese billete con la cara de Juan Gabriel sólo se aceptaba en club Noa Noa y otros más, muy bromistas las personas. Lo más llamativo, es que también salieron a la luz esos fanáticos que le ofrecieron dinero para tener dicha pieza.

Sin embargo, el joven allí explicó que a pesar de las ofertas que recibió, había decidido regalárselo a su madre, quien lo recibió con alegría y risas: "Después de eso nos abrazamos y me dijo que estaba bien 'pendejo' por no revisar los billetes. Fue hermoso" así cerró Alan su video.

¿Qué crees que opinaría Juan Gabriel de esta estafa con su cara?