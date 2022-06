Isabel Preysler habló como nunca de su relación con Julio Iglesias

La socialité filipina Isabel Preysler siempre ha intentado mantener su vida privada resguardada y aunque no siempre le ha salido del todo bien, porque a lo largo de su vida siempre ha sido noticia. Esta es la primera vez que se animó a hablar a corazón abierto de sus grandes amores, entre ellos: Julio Iglesias.

"He tenido la suerte también de haber dado con hombres que todos eran 'señores'. Con Julio mantuvimos la cordialidad por nuestros tres hijos. Carlos se podía haber portado fatal conmigo. Era una época todavía machista y se portó como un señor, un señor de los pies a la cabeza", confesó Isabel Preysler durante una entrevista a El Español.

El gran amor de Isabel Preysler y Julio Iglesias

Isabel Preysler saltó a la fama y se convirtió en el centro de atención de la prensa española cuando conoció a Julio Iglesias tras mudarse a España y dejar atrás su natal Filipinas.

Su atracción y el amor fue tan fuerte que no se pudieron separar más. El 29 de enero de 1971 se casaron por iglesia en Illescas, provincia de Toledo y se convirtieron en la pareja del momento, aunque a ella no le interesaba aparecer en los medios.

"A Julio, cuando nos casamos, le asombraba que yo no tuviera ningún interés por salir en la prensa y lo achacaba a mi falta de vanidad. Siempre di por sentado que el interés era por Julio y aceptaba posar con él siempre que me lo pedía", recuerda Isabel Preysler.

Tuvieron tres hijos María Isabel que nació el 1 de agosto de 1971, Julio José nacido el 25 de febrero de 1973 y Enrique Miguel (nacido el 8 de mayo de 1975), popularmente conocido como Enrique Iglesias.

Tras varios años juntos, finalmente decidieron separarse en 1978 y un año después oficializaron su divorcio. Ella pensó que alejándose de Julio Iglesias el interés por ella de parte de los medios desaparecería pero no fue así.

"Por ejemplo, esa frase que me achacaban 'tendré más portadas que tú'. Esa estupidez nunca la he dicho ni se me había pasado por la cabeza. Cuando me separé de Julio, daba por hecho que se olvidarían de mí. Y pensé que llevaría una vida tranquila", recuerda. Isabel Preysler y Julio Iglesias vivieron un gran amor, muy intenso y lleno de anécdotas.

Hoy en día recuerda esa etapa de su vida con mucho cariño y se siente afortunada del respeto y cordialidad con la que ella y Julio Iglesias se trataron toda la vida, tan solo pensando en el bien de su familia.

