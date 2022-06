Sarah Jessica Parker negó que haya una rivalidad con Kim Cattrall de Sex and the City

En la ficción eran las mejores amigas, y las podíamos ver en un bar cualquiera de la ciudad de Nueva York degustando un Cosmopolitan y riéndose de sus aventuras sexuales con nuevas parejas que no volverían a ver jamás. Sin embargo, la vida real es muy diferente y no parece que un día de estos Kim salte de la cama para acudir corriendo a abrazar a Jessica por una cita fallida.

Sarah Jessica Parker asegura estar muy dolida por el hecho de que la gente asuma que entre ella y Kim Kattrall hubo una pelea que terminó por evitar que se realizara una tercera película de Sex and the City y que el personaje de Samantha Jones formara parte de la serie And just like that… La actriz participó en Awards Chatter, un podcast de The Hollywood Reporter, donde dijo que es "muy duro hablar sobre la situación con Kim" porque no quería "decir nada desagradable" para luego revelar cómo comenzaron los problemas entre ellas.

Aunque Parker buscó por todos los medios reconocer el hecho de que fue una pelea entre ella y la actriz Kim Cattrall lo que terminó con la salida de ésta de Sex and the city y su secuela, la actriz neoyorkina ha vuelto a retomar el tema para explicar la serie de eventos que llevaron a un punto de quiebre en la relación, meramente profesional, que existía entre ambas intérpretes.

Kim Cattrall y Sarah Jessica Parker.

De acuerdo con las recientes declaraciones de Sarah, la salida de Kim Cattrall de la tercera película basada en las aventuras de Carrie Bradshaw y sus amigas fue de orden profesional y contractual y esto fue lo que ocasionó que el film no fuera llevada a cabo. Según explicó la actriz, cuando se acercaba el momento de rodar la tercera película, el estudio no se sintió cómodo con algunas de las peticiones que hizo Kim y como no querían hacer la película sin ella, el proyecto "se vino abajo", según dio a conocer el portal Too Fab.

"Todo actor tiene derecho a pedir cosas, a tener un contrato que le haga sentir bien. Nunca lo habría discutido porque, francamente, ese no es mi problema. ¿Nos decepcionó que no se hiciera la película? Claro. Pero estas cosas suceden", declaró la actriz en el podcast, según reprodujo el medio. Después de que la tercera entrega de la saga cinematográfica fue cancelada, Kim Cattrall hizo declaraciones públicas en contra de Sarah Jessica Parker, en las que la llamó “cruel” e hizo saber al público que no eran amigas, luego de que Parker envió condolencias a Kim tras la muerte de su hermano en 2018.

Sarah Jessica Parker y Kim Cattrall.

"He pasado muchos años trabajando muy duro para ser siempre decente con todos en el set. Para cuidar a las personas, para ser responsable con las personas, tanto con mis empleadores como con las personas de las que siento que soy responsable, como productora del programa. Y, simplemente, no ha habido nadie más que haya hablado de mí de esta manera, por lo que es muy doloroso", aseguró Sarah Jessica en la emisión.

"Nunca he pronunciado palabras de pelea en mi vida sobre alguien con quien he trabajado. No hay una 'pelea' en curso. No ha habido disputas públicas, riñas, conversaciones o acusaciones hechas por mí o por alguien en mi nombre. Ha habido una persona hablando al respecto (Kim). Y no voy a decirle que no lo haga, ni a nadie, así que eso también ha sido un poco doloroso para mí", finalizó la actriz.

And just like that...

HBO Max ya aprobó una segunda temporada de la serie And just like that que da continuidad a las historias de Carrie Bradshaw y sus amigas en la ciudad de Nueva York, en las que se ve cómo han seguido sus vidas, convertidas en mujeres maduras, en un mundo diametralmente opuesto a aquel en el que Carrie escribía sobre sexo y relaciones personales hace casi 20 años.