Rosalía lució su anillo de compromiso arriba de un lujoso yate

Rosalía y Rauw Alejandro, se conocieron gracias a la música. Su amistad creció hasta convertirse en amor, luego de mucha perseverancia por parte del cantante puertorriqueño, la amistad que los unía se convirtió en amor. En una reciente entrevista, el cantante de 29 años admitió que estaban juntos hacía mucho más tiempo del que todos pensaban. Alejandro reveló que el noviazgo con Rosalía no era de solo unos meses. “Un par de años… Llevamos tiempo largo ya”, confesó el artista. Con estas declaraciones y las fotos publicadas en la cuenta de Instagram de la cantante española presumiendo de un ostentoso anillo sobre un yate, se podría afirmar que los artistas están comprometidos.

Rauw Alejandro confesó que la relación con Rosalía lleva "un par de años".

Comprometidos

Rauw Alejandro y Rosalía son muy activos en sus redes sociales, es tiene acostumbrados a sus seguidores a compartir cada momento especial que pasan juntos, en el lugar donde se encuentren. Esta vez estuvieron en Santorini, Grecia, donde publicaron varias fotografías disfrutando de paseos en yate a orilla del Mar Mediterráneo.

En una de las imágenes que compartió la cantante de “Motomami” en su cuenta de Instagram, se podía apreciar que en su dedo anular, tenía un anillo de diamantes.

Acompañando la imagen escribió el siguiente texto: “K me pongan en el sol q me derriTo. El mal de ojos q me manden me lo kitooOo”, sin hacer ninguna referencia de anillo. No obstante, varios de sus seguidores se dieron cuenta del detalle y los comentarios no se hicieron esperar.

Rosalía luciendo su anillo de compromiso.

Las pistas

Los seguidores de los artistas habían señalado que en publicaciones previas se podía observar que Rosalía llevaba un anillo, pero se hacía difícil ver las características del mismo. De igual manera, hace unos de días, la cantante compartió un TikTok, que posteriormente borró, en donde también lucía un anillo de diamante. Por el momento, la pareja no ha confirmado los rumores de su posible compromiso, sin embargo, las evidencias están a la vista, y la última publicación de Rosalía con el anillo de diamantes en primerísimo plano es contundente.

Rosalía se quiere casar

En diversas ocasiones, Rosalía se ha referido al tema del matrimonio, siempre con un toque de humor, y de ello se deduce que la cantante de 29 años, tiene entre sus planes casarse por todas las de la ley. Un ejemplo de ello fue durante su desfile por el MET Gala 2022, donde comentó para la revista “Vogue” que después del increíble vestido que le confeccionó Givenchy, sería difícil encontrar una mejor opción para su boda. “Será difícil superar este vestido cuando encuentre mi vestido de novia”, afirmó Rosalía.