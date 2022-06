Estas son las actividades favoritas de los hijos de Ricky Martin

El cantante puertorriqueño Ricky Martin, acaba de ser reconocido por la revista People en Español como el artista más bello de 2022. Y es que a sus 50 años de edad, y con casi cuatro décadas de carrera, el artista cuenta con una trayectoria impecable en la industria musical, siendo una de las figuras más queridas, respetadas y reconocidas a nivel mundial.

El intérprete de “Fuego contra fuego” reveló al medio que lo galardonó que se encuentra en un gran momento personal y profesional. Esto también lo hace saber por medio de sus redes sociales, ya que Ricky es muy activo y no pierde la oportunidad de compartir detalles de su vida con sus más de 17 millones de seguidores que tiene en su cuenta de Instagram.

Ricky Martin: "Jwan es un gran compañero y padre".

Entre los temas a los que se refirió, uno de ellos fue sobre su familia, que está compuesta por su esposo, el artista sueco Jwan Yosef, de 37 años, y sus hijos Valentino, Matteo, Lucía y Renn. "Ellos lo son todo para mí y todo lo que hago es por y para ellos", dijo el cantante. Además agregó: "lo que quiero es que mis hijos sigan creciendo con mucho amor propio y autoestima, y que esa seguridad en sí mismos los convierta naturalmente en un ejemplo de lo que es formar parte de una familia moderna". En este contexto familiar, Ricky Martin comparte sus viajes, trabajos, y momentos de su vida en familia. Por otro lado, define a su esposo Jwan como "un gran compañero y padre. Un ser sumamente creativo, inteligente y talentoso en lo que hace, de quien aprendo todos los días".

Ricky reveló cuales son las actividades favoritas de sus hijos".

Las actividades favoritas de los hijos de Ricky Martin

Según el artista puertorriqueño, sus hijos son su motor y significan todo para él. Además, siempre que pueda acomodar su agenda de trabajo, trata de pasar la mayor parte del tiempo con ellos y así poder disfrutarlos. De esta manera también confesó cuales son las actividades favoritas de sus cuatro hijos. "Cada uno tiene su personalidad muy marcada. Matteo y Valentino van a cumplir 14 años y, bueno, son oficialmente teenagers pero siguen siendo muy nobles y honestos. Renn es la ternura en persona, es muy dulce y cariñoso. Y Lucía es la jefa de la casa, nos tiene a todos a sus pies", confesó el artista.

"Yo me disfruto todo. No importa lo que hagamos, estar juntos es suficiente. A los mellizos les encanta el deporte, los videojuegos, o jugar con sus primos y amigos, mientras que a los bebés les gusta ir al parque, a la playa, dibujar, son muy pequeños todavía y me los estoy disfrutando muchísimo", finalizó Ricky Martin.