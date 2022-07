Christian Nodal arremete contra Bad Bunny

Christian Nodal sigue estando en el ojo de la tormenta. Luego de su último cruce con J Balvin, con quienes tuvieron una pelea a través de redes sociales que comenzó con una broma del reguetonero, ahora el exponente del regional mexicano va contra Bad Bunny y su tema “Safaera” por considerar que tiene una letra poco adecuada.

"Respeto todos los géneros, pero a veces sí sé que hasta para cantar pendejadas y decir estupideces hay que tener talento. A mí no se me habría ocurrido jamás escribir algo como, 'Si tu novio no te mama el cu…, pa' eso que no mame'; pero hay que tener talento para hacerlo", comentó Nodal a la revista Rolling Stone. "Claro, las marcas, cantar de drogas, cantar de ropa, está bien, pero de eso no se trata la vida. No todo el tiempo se puede vivir de fiesta”, expresó el mexicano

¿Se avecina un nuevo escándalo con Bad Bunny?

Christian aseguró que el género regional mexicano posee un mensaje claro y que aporta a la sociedad. "A mí me gusta mucho el mensaje que da mi género, está muy apegado a la realidad. Es un género muy bondadoso. Puedo cantar mis canciones en una velada, en una noche bohemia, y me siento orgulloso de mis letras, me siento orgulloso de mis melodías. Yo no me sentiría orgulloso cantando otras cosas, y por esto esta cultura tiene que seguir, porque es lo bello de la vida”, mencionó el cantante mexicano.

Nodal dice estar orgulloso del regional mexicano.

Christian Nodal se refirió a la fama y brindó una reflexión: "El éxito es muy relativo. Lo importante para mí es dar un mensaje con la canción. Conectar. Sanar". Asimismo dijo que sus influencias e inspiración se basan en artistas que han llevado un mensaje con sus canciones, como por ejemplo Vicente Fernández, Juan Gabriel, Marco Antonio Solís, José Alfredo Jiménez, Jorge Negrete, Pedro Infante y Ariel Camacho, entre otros.

"Ahorita, en este punto de mi vida, quiero dar mensajes de amor, quiero que mi música sea para sanar, para las demás personas. Y ahora que estoy en los shows y veo los gestos de las personas cuando estoy cantando, asimilando las letras de lo que he escrito, es como que llevan un mensaje muy fuerte. ¡Qué increíble! Nunca me di cuenta por estar pensando en llegar a la meta de lograr mis sueños. Ahorita lo estoy disfrutando, estoy disfrutando a mi público, estoy disfrutando el viajar, lo estoy disfrutando todo, literalmente todo", concluyó Nodal.