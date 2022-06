¡Es un hecho! Los hermanos Duffer dieron algunos detalles sobre el spin-off de Stranger Things

Son tantos los personajes y hay tanto por saber de cada uno de ellos que una temporada queda corta. Además, todos supieron encontrar su lugar en la historia y a ser queridos por los fans. Nos negamos a creer que todo se termina en una quinta y última temporada de Stranger Things.

Mientras tanto, se aproxima al final de su temporada 4 con el estreno del volumen 2 en el servicio de streaming Netflix y las expectativas de los fanáticos son cada vez más altas. Tras siete episodios, los dos siguientes estarán disponibles desde este viernes 1 de julio. Antes del lanzamiento, sus creadores hablaron del futuro de la serie, pero también hicieron referencia al futuro spin-off en el que están trabajando.

La producción se prepara para el lanzamiento de los dos últimos capítulos en la plataforma, los cuales continuarán con lo visto el 27 de mayo. Luego de los sucesos en la batalla de Starcourt, el pueblo de Hawkins se ve amenazado nuevamente por un villano sobrenatural llamado Vecna, quien tiene un pasado revelador para la audiencia que está ligado a Eleven y el resto de sus amigos.

Vecna - Stranger Things temporada 4 volumen 1.

Al tratarse de uno de los programas más populares del streaming, es difícil desprenderse completamente, por lo que sus siguientes pasos suelen ser las creaciones de spin-offs que sigan con una parte de la trama. En este caso, los hermanos Matt y Ross Duffer hablaron en una entrevista para Showrunners Sitdown With Kate Aurthur de Variety presentado por FX, donde dejaron en claro: "Todavía hay muchas más historias emocionantes que contar dentro del mundo de Stranger Things, nuevos misterios, nuevas aventuras, nuevos héroes inesperados".

Si bien es un asunto que quieren mantener en secreto, el actor Finn Wolfhard, intérprete de Mike, atinó en el plan de los hermanos Duffer para el spin-off y los descubrió: "No estaba lanzando ideas locas, simplemente dijo: 'Creo que esto sería un spin-off genial'. Nosotros nos quedamos algo así como, 'Cómo demonios...'", aseguró Ross. Por otra parte, dejaron en claro que comenzarán a trabajar en el proyecto una vez finalizada la serie original.

Stranger Things temporada 4 volumen 1.

"Hay una versión que se desarrolla en paralelo a la quinta temporada, pero nunca lo grabarían en paralelo", afirmó Ross y señaló: "Vamos a empezar a profundizar en ello en cuanto estemos terminando diversos efectos visuales. Matt y yo vamos a empezar a meternos en ello". Por último, Matt dijo: "La razón por la que no hemos hecho nada es simplemente porque no queremos hacerlos por las razones equivocadas, y nos decíamos, '¿Es esto algo que querríamos hacer independientemente de que esté relacionado con Stranger Things o no? Va a ser diferente a lo que cualquiera espera, incluyendo Netflix".