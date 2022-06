Desde Milán, la esposa de Marco Antonio Solís conquista a todos con su belleza

La esposa de Marco Antonio Solís es tendencia en las redes sociales por las publicaciones que realiza diariamente. Esta vez no fue la excepción ya que hace algunas horas compartió una serie de videos en sus historias de su cuenta de Instagram que demostraron lo bella que se ve cada día. Además en los mismos se puede apreciar el bello paisaje de la ciudad de Milán.

El próximo viernes 1 de julio Marco Antonio Solís comenzará su gira por Europa y su primera cita será en la capital de la moda, Milán. Es por eso que El Buki y su esposa Cristy Solís ya se encuentran instalados en la ciudad y por el momento realizando un tour por los encantos que tiene la misma.

Cristy Solís demostró en sus estados que los años no pasan para ella ya que en el material audiovisual se puede apreciar lo hermosa que está actualmente a sus más de 50 años. En una de sus historias aparece realizando un video selfie donde su rostro acapara las miradas de todos. Mientra que en el segundo video se la puede ver junto a su esposo Marco Antonio Solís.

Marco Antonio Solís anunció esta gira por el viejo continente en sus redes con un mensaje que decía así: "La música es uno de los elementos que sin duda más une a la humanidad, la de éste servidor ha traspasado ya muchas fronteras. El día de hoy me lleno de gozo, emoción, ilusión y mucho amor al poder anunciar la primer gira de su servidor en Europa #QuéGanasDeVerte #WorldTour2022 llega al viejo continente con fechas en #Milán, #Londres, #Barcelona, #Madrid y #Paris. No tengo más que palabras de agradecimiento por este nuevo espacio para poder llevar a todos ustedes la música que con tanto amor interpreto!!!! No me queda la menor duda que serán fechas y conciertos inolvidables donde bailaremos, cantaremos y estoy seguro saldremos más enamorados que nunca!!!".