De qué trabaja el novio de Andrea Meza

Andrea Meza está en la cima de su carrera. La modelo mexicana se coronó como Miss Universo 2020 y desde entonces no ha dejado de dar de qué hablar. Cada una de sus publicaciones en redes sociales marcan tendencia por su estilo a la hora de elegir qué vestir.

Con tan solo 27 años, la joven nacida en Chihuahua se convirtió en la tercera mexicana en la historia en conseguir el mencionado reconocimiento, siendo Lupita Jones la primera en obtenerlo en 1991 y Ximena Navarrete en 2010. Pero además, la también presentadora se llevó dos récords únicos en la competencia de belleza, es la reina con menos días de reinado, tan solo 210, y también la más grande en llevárselo.

Andrea Meza.

Andrea Meza se encuentra en pareja con Ryan Antonio, a quien la modelo conoció por redes sociales. Ella comenzó a seguirlo por Instagram y él, cuando le llegó la notificación, entró a su perfil y rápidamente le devolvió el “follow”. El joven le empezó a escribir, pero ella ignoró durante un tiempo sus mensajes.

Recientemente, y en diálogo con su profesora de inglés, Ryan contó: “Yo la contacté por mensaje en Instagram y por texto le dije: ‘¡Feliz cumpleaños Andrea!’. Ella me respondió y me dijo ‘muchas gracias’, y yo le respondí con un ‘¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo para tu cumpleaños?’ y, adivina qué me dijo ella: Ella me dijo nada, ¡Ella me ignoró!”.

El hombre que robó el corazón de Andrea Meza esperó un mes muy triste hasta que recibió una respuesta de la modelo que se disculpó por no haberle respondido. Desde ahí comenzaron un diálogo fluido que los llevó a comenzar a hacer videollamadas y finalmente terminar en una cita. Desde entonces, nunca más se separaron.

Pero muchos se preguntan quién es Ryan Antonio. El novio de la Miss Universo 2020 es una famosa estrella de TikTok estadounidense. Actualmente tiene 32 años y es oriundo de Missouri. Su faceta en redes sociales se especifica en promover el aprendizaje del español, por eso mismo genera contenido en ese idioma que él mismo está aprendiendo.

Andrea y Ryan.

“A lo largo de mi carrera profesional he tenido varias experiencias y exposiciones a la cultura latina, ¡Y me enamoró! Comencé a tomar lecciones de español en 2019, para facilitar mi capacidad de experimentar la cultura de primera mano”, especifica en su página web la estrella de internet que tiene el apodo de “El gringo”.