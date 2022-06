“La relación con mi cuerpo ha sido algo realmente horrible”, confesó Billie Eilish y habló sobre la presión de sentirse “linda”

Siempre, desde el principio de los tiempos, le han dicho a la mujer cómo vestirse, como lucir, si debe usar poco o mucho maquillaje, que si sus medidas no son 90-60-90 entonces está lejos de la perfección, qué corte de pelo hacerse, que si sos rubia conquistarás el mundo. Y estos tiempos, dominados por las redes sociales, pronuncian de una manera contundente el ojo ajeno, porque si tu imagen en el espejo no refleja una figura parecida a la de las influencers con millones de seguidores y miles y miles de likes, entonces estás muy alejada de la moda y de ser una chica bonita, no triunfarás y te irá siempre mal.

La cantante Billie Eilish viene luchando desde muy pequeña con esta mirada que todo lo juzga y que proclama que hagas lo que hagas nunca es suficiente, siempre hay un detalle por mejorar,por lo que la tarea de sanar el autoestima se vuelve algo completamente imposible. En los últimos meses, la artista mostró un cambio radical cuando se despojó de su ropa holgada, se tiñó el pelo verde de rubio y utilizó un corsé de seda rosa para posar en la portada de la revista Vogue británica en 2021. No obstante, ahora la cantante de 20 años se siente muy alejada de aquella imagen que sorprendió tanto a todos.

Así lo manifestó a la revista Sunday Times: "No importa lo que haga, está mal y está bien. Llevando ropa holgada, nadie se sentía atraído por mí y yo me sentía increíblemente antipática y poco sexy. Nada hermosa. Además, la gente me avergonzaba por no ser lo suficientemente femenina".

"Luego me puse algo más revelador y me decían: eres una vaca gorda . Eres una m***, eres una vendida y me comparaban con otras celebridades y ¡vaya! ¿Qué es lo que quieren? Es un mundo loco para las mujeres y sobre todo para las mujeres en el ojo público", añadió la cantante.

Ahora, Billie Eilish no reconoce a la persona que posó para la publicación: "Mirando hacia atrás y analizando las cosas que hicimos antes del álbum no me reconozco. Pienso en que esa mujer no soy yo. No tuve tiempo de pensar. Simplemente me convertí en eso. Y no sé si eso era necesariamente lo que realmente estaba sintiendo”.

“Sólo me aferraba a cualquier cosa. Honestamente no me siento deseada, nunca me he sentido así. Me preocupa que me haya sentido tan indeseable que a veces me haya esforzado demasiado por ser deseable. Me entristece pensar en ello", añadió. Pero la intérprete de Ocean eyes tiene ahora una confianza mucho más "sólida" en sí misma.

"En los últimos dos meses me siento mucho más fuerte de lo que soy. Ahora me siento diferente, como si fuera deseable. Siento que soy capaz de ser tan femenina como quiera y tan masculina como quiera". Al preguntarle cómo es su relación con su cuerpo expresó : "No es nada buena. Mi relación con mi cuerpo ha sido algo realmente horrible y terrible desde que tenía 11 años. Me encanta que mi cuerpo sea mío y que me acompañe a todas partes. Pienso en él como si fuera mi amigo, pero un amigo feo. Es complicado", puntualizó.