Christian Nodal se emociona en un concierto y se desahoga frente a sus fans.

Demostró que es un humano que siente como todos ante tanta presión. Christian Nodal sorprendió a sus seguidores de Montería, Colombia. Se emocionó durante un concierto y no pudo ocultar sus sentimientos hasta desahogarse frente a sus fans. Míralo cómo terminó en llanto en pleno escenario.

Aseguró que necesitaba desahogarse por todo lo que está viviendo y se emocionó en pleno concierto frente a sus fans, que orgullosas acompañaron el momento. Incluso, en uno de sus posteos en Instagram lo han apoyado con mensajes muy cálidos como: "Tú eres el mejor", "No te preocupes lo que digan" y cientos más.

El intérprete de exitosas canciones, en este momento atraviesa una situación muy complicada a nivel personal. Sin ir más lejos, después de su polémica separación con Belinda, es el único tema que se ha convertido en el centro de su atención dentro de las redes sociales.

Incluso, han existido críticas y señalamientos que, según el mismo confesó, le afectan considerablemente. Por ello es que salió a pedir más compasión, ya que, por su edad, hace lo que puede como cualquier otra persona.

Noche especial: emocionado hasta las lágrimas en pleno escenario

Todo ello fue revelado por el mismo cantante en pleno escenario durante el concierto que ofreció en Montería, Colombia. Allí abrió su corazón frente a las fans y emocionado rompió en llanto para desahogarse. Confesó cuánto le afecta todo lo que se dice de él en los diferentes medios de comunicación.

“A mí los medios no me quieren, pero la realidad es otra. Me ha costado llegar a este público tan bello que tengo hoy y no es justo que por sacar dinero hablen de mí, yo no soy un ser humano m$%&. Yo solo interpreto mis letras y mi música“.

Su regreso a Colombia como parte de la gira Forajido Tour se terminó convirtiendo en una noche muy especial. Llegar hasta las lágrimas en el momento de compartir con sus fans cómo se encuentra emocionalmente, fue de lo más inesperado y emotivo.

Muy sincero, puntualizó: "Yo no soy un buen ejemplo de ser humano, tengo 23 años. La diferencia es que lo mío, todo mundo toma video, toma foto y a ustedes no les toman foto ni video cuando están actuando como ser humano. Falta empatía en este mundo y decúplenme, necesitaba usar este momento para desahogarme” y continuó con el show. Christian Nodal se emociona en un concierto y se desahoga frente a sus fans.

Así fue como la presentación se convirtió inesperadamente en una emotiva noche donde el sonorense abrió su corazón para poner un alto a todas las miradas críticas, pidiendo más empatía.

A pesar de su petición, esa misma noche, se filtró un video donde se lo veía nuevamente junto a la cantante argentina Cazzu, con quien apareció con muestras de afecto previo a subir al escenario.

Aun no se ha confirmado este romance, pero, después de haberse emocionado durante su propio concierto y desahogarse entre sus fans, los medios deberían empatizar mucho más con su petición y dejar de presionarlo. ¿Tú que crees?