¿Quién es Cazzu? Conoce un poco más a la nueva novia de Christian Nodal

Al parecer, Christian Nodal ha caído bajo los encantos de la rapera argentina Cazzu. Desde que se filtraron las primeras fotos de ambos artistas caminando tomados de la mano y luego de que Nodal acompañara a la cantante a uno de sus conciertos, esta historia de amor tenía argumentos de sobra para que se concretara.

Estas fueron las primeras imágenes de Cazzu y Nodal tomados de la mano.

¿Quién es Cazzu?

El verdadero nombre de la artista es Julieta Emilia Cazzuchelli y nació el 16 de diciembre de 1993 en la localidad argentina de Fraile Pintado. En la actualidad tiene 28 años, en base a su talento y profesionalismo, se ha convertido en una de las máximas representantes del trap argentino, quien saltó a la fama y agrandó su popularidad luego de su participación en el tema “Loca" junto a Khea y Duki, además de participar en un remix con Bad Bunny.

No siempre estuvo ligada a la música, pero sí de cierto modo al arte, ya que al terminar el colegio se puso a estudiar cine y diseño multimedia. Sin embargo, su pasión era la música, y cuando decidió seguir ese camino comenzó con otros géneros como la cumbia y el rock. Entre sus influencias musicales se encuentran grandes artistas como Jeremih, Daddy Yankee, Ivy Queen o Wisin & Yandel.

Cazzu compuso su primera canción cuando tenía 15 años.

En una reciente conversación con el youtuber puertorriqueño Chente Ydrach Cazzu reconoció que gracias a su abuela comenzó a “trabajar con las palabras”. "Cuando tenía alrededor de siete años, me regaló mi primer diario. Fue maestra, una persona muy intelectual que me enseñó a pesar. Me regaló este diario y ese día empezó mi vida con la escritura. Eso entre los 8, 9 años va mutando, empiezo a escribir poemas", contó la trapera.

Uno de sus mayores éxitos es el tema "Maldade$", pero su primera canción la compuso cuando tenía 15 años de edad. "Fue un rap con hip hop y me di cuenta de que tenía la capacidad de componer mi propia música", dijo la cantante argentina.

En sus comienzos, Cazzu tuvo que luchar no solo porque su música pueda ser conocida tanto a nivel nacional como internacional, también se enfrentó contra los estereotipos. "Las críticas al principio no fueron positivas", dijo la joven artista. "Uno va construyendo la aceptación en conjunto", finalizó.

Ahora la argentina, además de llamar la atención por su música, está siendo noticia en todos los medios especializados en espectáculo por ser la nueva novia del exponente del regional mexicano Christian Nodal.