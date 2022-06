Julia Roberts hoy: en qué lugar del mundo y con quién vive

Julia Roberts es una de las grandes estrellas de Hollywood, sin embargo el último tiempo se mantuvo bastante alejada de las cámaras y solo encaró algunos pocos proyectos. Con respecto a eso, ella misma se ocupó de explicar el motivo recientemente en su paso por el Festival Internacional de Cine de Cannes.

“Si hubiera pensado que algo era realmente bueno, lo hacía. Pero también se suma que tengo tres hijos transitando la adolescencia. Entonces eso exige que no solo me pregunte si el guion que me ofrecen es bueno sino que también tengo que combinarlo con el calendario laboral de mi marido y las vacaciones de verano de los chicos”, explicó la actriz.

Julia Roberts.

Para quienes no lo saben, Julia Roberts está en pareja desde hace más de 20 años con Danny Moder, a quien conoció en 2001 durante el rodaje de la película El mexicano, en la que él se desempeñaba como el primer asistente y director de fotografía. Pero en aquel entonces ambos estaban manteniendo otras relaciones sentimentales y su historia comenzó tiempo después.

La actriz estaba de novia con Benjamin Bratt, de quien al poco tiempo se separó porque el flechazo que había sentido por Moder era innegable. Él, por su parte, estaba casado con una maquilladora y decidió divorciarse para poder comenzar una nueva historia.

“Cuando conocí a Danny… me encontré a mí misma. Cuando pienso en qué consiste mi vida y en qué es lo que le da sentido, o me pregunto qué es eso que brilla dentro de mí, es siempre él”, expresó Roberts sobre su actual marido.

El 4 de julio de 2002 Julia y Danny se casaron en un rancho de Taos, en Nuevo México. Hasta el día de hoy continúan su vida y su historia de amor juntos y formaron una familia numerosa con la llegada de los mellizos Phinnaeus Walter y Hazel Patricia en 2004 y con Henry Daniel en 2008.

La actriz y su familia.

Desde que conformó su familia, Julia Roberts encontró la vuelta para poder mantener a los menores alejados del ojo de las cámaras y de todo lo que significa ser parte del mundo de Hollywood. Ella misma asegura que le da a sus hijos una vida normal y ella es una mamá igual a cualquier otra.