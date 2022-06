Pepe Aguilar siempre está allí, muy de cerca siguiendo los pasos de sus hijos y, principalmente, con su pequeña Ángela Aguilar. En esta oportunidad, vuelven a estar bajo los reflectores y el motivo fue un video que comenzó a circular en las redes sociales donde se lo escucha decir que no quiere que cante una canción de Edén Muñoz, por un motivo en especial. Veamos por qué.

Si hay alguien en el mundo del espectáculo que está siempre cuidando de cerca cada uno de los pasos de Ángela Aguilar, es su padre, Pepe Aguilar.

El cantautor no deja pasar una, aunque lo tilden de sobreprotector. Esta canción en particular, que se menciona en una de las charlas del video en cuestión, se llama “Aguaje activado” y aunque Pepe admire a su autor, se puso firme con su decisión.

Se trata de un sencillo que fue lanzado por Calibre 50 en el año 2012, pero es de la autoría de Edén Muñoz. Lo que llamó la atención de los internautas es que Pepe le señala a Ángela Aguilar que no se ve bien, como la joven dulce que es, interpretando una melodía que incluye palabras como “cheve” o “pe…”.

¿Un malentendido? El motivo por el que dijo que no

Pepe Aguilar puntualizó en que, aunque el ex vocalista de Calibre 50 es su amigo y hasta han trabajado en varias oportunidades juntos, esa no es una canción que le gustaría escuchar en la voz de su hija. Vale aclarar que ese video fue grabado hace dos años, aunque recién este 2022 se volvió popular.

De la misma manera, aclaró que su postura no tiene malas intenciones ya que no tiene ningún tipo de mala relación con Edén Muñoz, sino todo lo contrario. Incluso comentó:

“No, no, no, Edén es mi amigo y me encanta como canta, como compone, no para nada”, respondió cuando le preguntaron en el programa “Ventaneando” si es que existía un distanciamiento con el sinaloense.

El motivo por el que Pepe Aguilar no quiere que Ángela Aguilar cante una canción de Edén Muñoz

Durante la misma entrevista, detalló que lo que no le gusta o no permite, es que su hija cante canciones que digan algunas groserías en su letra. Sin embargo, aclaró que, en lo personal, cada vez que le ha tocado trabajar con Edén Muñoz eso no ha pasado. Nunca le ha mandado letras con palabras altisonantes ni para sus discos, ni para los de Ángela.

Al parecer, aclaró el malentendido, porque solo se trata de esa canción en especial que ya se nombró: “A mí lo que no me gusta es que se digan malas palabras en las canciones, pero Edén no me ha mandado ninguna con malas palabras, ni para Ángela, igual hay un malentendido”.

¿Estás de acuerdo con su postura?