Hunter Schaffer, la actriz de Euphoria, protagonizará la precuela de Los juegos del hambre

Es cierto que su papel en la serie Euphoria perteneciente a HBO, no es uno más. De hecho, su personaje da qué hablar desde el primer segundo que ella aparece en pantalla. Y así la historia comienza a moverse en una serie de circunstancias que la involucran a Jules, la adolescente interpretada por Hunter Shaffer. Es que Euphoria logró superar todas las expectativas porque prácticamente Jules nos atrapa y nos enamorada.

Hoy, varias producciones pujan por tenerla en su electo. Es que Shaffer supo ganarse muy bien su lugar en el mundo de los artistas y quiere ir por mucho más. Acaba de confirmarse su participación estelar en la precuela de Los juegos del hambre y, otra vez, esta saga comienza a rodar.

Fue hace exactamente 12 años cuando se estrenó por primera vez en cines Los Juegos del Hambre. Inspirándose en la novela homónima de Suzanne Collins, Gary Ross dirigió esta película donde la ciencia ficción y la acción son protagonistas. El fenómeno se extendió por tres películas más y, ahora, la historia será retomada con una precuela que poco a poco encuentra su elenco. Este miércoles se confirmó que la nueva incorporación es nada menos que una actriz de Euphoria.

En la primera cinta, Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Elizabeth Banks, Liam Hemsworth y Woody Harrelson fueron los encargados de encabezar el reparto. Sin embargo, la historia ahora será diferente y sus roles centrales también cambiarán. Se trata de The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes, la precuela que ya confirmó la presencia de Tom Blyth y Rachel Zegler. Bajo la dirección de Francis Lawrence.

Claro que hablamos de Hunter Schaffer, la actriz que saltó a la fama en 2019 gracias a su papel principal en Euphoria, la serie de HBO dónde le dio vida a Jules Vaughn. Esta vez su rol será muy diferente, puesto que interpretará a Tigris Snow, la prima y confidente de Coriolanus que lo acompañará en cada una de sus decisiones. Es que la historia comienza justo antes de que él se convierta en el presidente de Panem.

Con 18 años, Coriolanus Snow es la última esperanza de su familia. Cuando la edición anual de los Juegos del Hambre se acerca, lo asignan como mentor de Lucy Gray Baird, la niña tributo del Distrito 12. Es en ese entonces que decide cambiar la probabilidades a su favor. Todo esto transcurrirá bajo el guion de Michael Lesslie, basándose en el trabajo previo de Suzanne Collins y Michael Arndt y tomando como fuente de inspiración la novela más vendida de la autora.

La producción correrá en manos de Nina Jacobson, Brad Simpson y su propio director, Francis Lawrence. Asimismo, Suzanne Collins apoyará una vez más la adaptación de esta saga como productora ejecutiva, acompañada de Tim Palen y Jim Miller. Laurel Marsden, Josh Andrés Rivera, Ashley Liao, Mackenzie Lansing y Knox Gibson son solo algunas de las figuras que completan el reparto en roles secundarios. ¡Que empiecen los Juegos del Hambre!