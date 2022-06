Qué contestó Camilo cuando un periodista bromeó sobre la placenta que se comió Evaluna

Camilo y Evaluna están viviendo uno de los momentos más importantes de su vida tras la llegada de índigo, la primera bebé de la pareja. Desde que nació, los artistas tratan de resguardar a su hija de la prensa aunque hace algunos días atrás se filtró la primera imagen que muestra su carita.

Pese a proteger a la niña de la sobreexposición en sus primeros meses de vida, el matrimonio ha hablando en varias ocasiones sobre ella. Sin embargo, la más polémica declaración tiene que ver cuando el cantante de Vida de rico reveló en La Resistencia que la hija de Ricardo Montaner se comió la placenta luego de dar a luz.

Camilo y Evaluna.

Lo cierto es que la placentofagia, la práctica de comer la placenta después del parto, se puso muy de moda entre las celebridades. El caso más impactante fue el de Tom Cruise, cuando nació Suri, su hija con Katie Holmes. Luego se sumaron Kim Kardashian, Alicia Silverstone y Jennifer López, entre otras tantas a las que ahora se suman Camilo y Evaluna.

Cuando reveló la noticia, el cantante expresó la cara de “asco” que puso su mujer al hacerlo, por lo cual dejó en evidencia que no le gustó para nada. Además, confió que primer se cocinó al vapor, luego se deshidrató y por último se colocó en pastillas para poder ingerirla.

Ahora, aparecieron nuevas imágenes de Camilo refiriéndose al tema en donde expresó: "La dula es la preparó todo lo de la placenta y nos ofrecía una gama de posibilidades”. Ante esa revelación, un periodista bromeó diciendo “poco hecha”, como si esa fuera una de las formas en que se podría ingerir y el artista le respondió sin vueltas.

"Tu te ríes, pero no. No te rías”, le respondió el marido de Evaluna. Ahí él aseguró que sí, que poco cocinada en una de las formas en que se podía ingerir. Sin embargo también aseguró que ellos no la comieron así porque era “demasiado”.

Índigo.

Como bien tiene acostumbrado a sus fanáticos, en ningún momento se tomó mal las preguntas de sus entrevistadores, al contrario se mostró predispuesto a contar todos los detalles al respecto. Ahora solo falta que finalmente Camilo y Evaluna decidan presentar a Índigo y que el mundo entero conozca su carita.