Al Pacino confesó que le gustaría que Timothée Chalamet lo interprete de joven en Fuego contra fuego 2

Desde su aparición en Call me by your name (2017), su nombre se volvió más recurrente en los créditos de las películas. Es que a pesar de su corta edad, Timothée Chalamet demostró que está a la altura de cada papel que le proponen y está en la mira no sólo de los cineastas, también, de los propios actores ya consagrados y con su lugar asegurado en la élite hollywoodense.

Durante la década de los 90, Fuego contra fuego se convirtió en una de las cintas de acción más importantes del cine. La historia escrita por Michael Mann recaudó casi $200 millones de dólares en taquilla y recibió elogios de críticos y espectadores. Muchos pensarían que una historia como esta debería ser intocable, pero cada vez es más probable ver una nueva cinta que funcione simultáneamente como precuela y secuela. Tanta posibilidad existe, que Al Pacino ve en Timothée Chalamet al mejor actor para interpretar a su personaje durante su etapa juvenil.

La revelación se dio durante el Tribeca Film Festival. En dicha celebración se presentó una versión restaurada en 4K de la original Fuego contra fuego. Además, los primeros asistentes al panel fueron sorprendidos con una copia de Heat 2, la novela que sirve como precuela y secuela de la historia que vimos en la película.

Al Pacino en Fuego contra fuego.

Esta relata momentos importantes en el pasado del detective Vincent Hanna y el criminal Neil McCauley. Sin embargo, también nos deja saber qué ocurrió con los personajes que sobrevivieron a los eventos de la cinta original. Evidentemente, muchos esperan que esta obra sea llevada al cine. Pero uno de los retos más grandes sería encontrar a un actor que pueda interpretar a Hanna durante su etapa joven y, además, esté a la altura del trabajo de Pacino.

Cuando se le preguntó a Pacino quién podría darle vida a Hanna en una posible adaptación de la novela, este respondió inmediatamente: “Timothée Chalamet. Digo, es un maravilloso actor. Tiene una gran apariencia”. Según los reportes, los asistentes comenzaron a aplaudir como un gesto de aprobación ante la propuesta.

Aunque no hay nada confirmado, no sería descabellado ver Fuego contra fuego 2. Michael Mann, director de la primera entrega, también participa como escritor de la secuela literaria, y podría estar involucrado en la adaptación.

Timothée Chalamet.

Y si se preguntan qué vio Al Pacino en Timothée Chalamet, solo recordemos que el protagonista de Dune consiguió su primera nominación al Oscar como Mejor Actor con tan solo 22 años. Gracias a ello se convirtió en el tercer nominado más joven de su categoría. En los últimos años, Chalamet ha visto cómo su popularidad crece exponencialmente; directores como Greta Gerwig, Woody Allen, Wes Anderson, Denis Villeneuve y Adam McKay lo han llamado para ser parte de sus cintas. Sin duda, una gran opción para darle vida a un personaje tan importante.