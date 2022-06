A 50 años de El Padrino, Robert De Nico y Al Pacino se volvieron a juntar

“Nunca digas lo que piensas a alguien fuera de la familia”, “mantén la boca cerrada y los ojos abiertos”… y tantas frases memorables que, al volver a escucharlas, las relacionamos directamente con uno de los films más importantes de la historia del cine: El Padrino. El fin de semana pasado, cientos de figuras del espectáculo se reunieron en el Festival Tribeca, con sede en la ciudad de Nueva York y allí estuvieron también Robert De Niro y Al Pacino.

Los actores siguen representando el negocio familiar medio siglo después del estreno de la película que los propulsó al estrellato. Las leyendas del cine se reunieron para la proyección del 50º aniversario de El Padrino en el United Palace, organizado por el Festival de Cine de Tribeca, que De Niro cofundó en 2002 para reactivar la escena cultural de Manhattan tras el 11 de septiembre.

Al Pacino y el autor Michael Hainey participaron en un debate sobre el título mafioso del director Francis Ford Coppola, antes de que en el festival se proyectara la restauración de la película. De Niro y Al Pacino se unieron previamente a Coppola en el escenario de la 94ª edición de los Premios de la Academia, donde el icónico director reflexionó sobre el aniversario de su obra magna. "Siento que momentos como éste deben ser sinceros y breves", expresó dirigiéndose a De Niro y Al Pacino. "Y estoy muy agradecido de que mis maravillosos amigos hayan venido aquí para ayudarme a celebrarlo con ustedes".

Robert De Niro y Al Pacino.

"Este proyecto que comenzamos hace 50 años con los colaboradores más extraordinarios, muchos de ellos leyendas y tantos que no puedo tomarme el tiempo de enumerarlos a todos, pero ustedes los conocen bien. Así que sólo voy a dar las gracias a dos de ellos de todo corazón", añadió Coppola.

Al Pacino declaró a The New York Times que se ha sentido "profundamente honrado" al ver la duradera aclamación de la película en los últimos 50 años, mientras reflexionaba sobre el aniversario. "Es una obra en la que tuve la suerte de participar. Pero me ha llevado toda una vida aceptarlo y seguir adelante", reveló el actor en el pasado mes de marzo. "No es que haya interpretado a Superman".

Robert De Nico y Al Pacino en los Oscars.

El ganador del Oscar añadió que se sorprende cuando la gente le dice que nunca ha visto la película, y añadió: "Han oído hablar de ella. Te lo dicen. He oído decir: ¿estuviste en ella? Era una película, ¿no?".

El Padrino cuenta la historia de la familia del crimen italoamericana de Don Vito Corleone (Marlon Brando) cuando su hijo menor Michael (Pacino) se une a la mafia y trata de compaginar el violento negocio familiar con su matrimonio con Kay (Diane Keaton).

La cinta, basada en la novela homónima del guionista Mario Puzo de 1969, ha sido ampliamente considerada como una de las mejores de todos los tiempos desde su estreno en 1972. Ganó tres premios de la Academia, entre ellos el de Mejor Película y Mejor Guion adaptado, además de las nominaciones para Coppola y Al Pacino. De Niro protagonizó en 1974 El Padrino Parte II como una versión más joven de Vito.