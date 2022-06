Conoce al joven novio de Calvin Klein

El icónico diseñador Calvin Klein fue captado con su novio Kevin Baker durante un almuerzo en el Mauro's Cafe de West Hollywood. Klein, de 79 años, optó por lucir un look informal, con un top gris de manga larga, jeans azules, tenis grises y anteojos oscuros. Mientras que a su joven novio, de 34 años, se lo vio vistiendo lucía una camisa verde oscuro y pantalones color caqui.

Calvin y Kevin nunca han hablado públicamente de su relación, pero ya llevan varios años juntos, aunque en realidad no son de mostrarse mucho ante los ojos de los demás. La última vez que se vio públicamente a la pareja fue en el mismo restaurante en diciembre de 2021. Cabe recordar que la primera vez que la pareja se dejó ver fue en 2016, en la alfombra roja de la Gala de otoño del American Ballet Theatre. Luego de su primera aparición pública en el American Ballet, la pareja también fue fotografiada en la cena navideña de ACRIA en el 69º Regimiento de Armería en diciembre de ese mismo año.

Clavin Klein tiene 79 años y su novio Kevin Blake, 34.

Antes de conocer a Blake, el diseñador estuvo en pareja con el modelo y actor porno, Nick Gruber, de 20 años en ese momento. Tras dos años de convivencia, esta relación llegó a su fin en 2012, por los problemas de adicción de Gruber, que fue arrestado por posesión de cocaína y agresión. Sin embargo, Calvin Klein no dudó en pagar 35.000 dólares mensuales para la rehabilitación de su ex.

En 2008, Calvin habló sobre su sexualidad con la revista Vanity Fair: “He llevado a cabo muchas de mis fantasías. He experimentado el sexo con hombres y con mujeres. Me he enamorado de mujeres, me he casado con mujeres y he formado una familia”, confesó. Cabe recordar que Klein estuvo casado entre 1964 y 1974 con Jayne Centre, con quien tuvo a su hija, Marci Klein. Luego, en 1986 se casó por segunda vez con Kelly Rector, con quien estuvieron unidos hasta 2006.

Calvin y Kevin son pareja desde hace 6 años.

¿Quién es Kevin Blake?

Kevin Baker, el novio de Calvin Klein, es modelo, ha participado en diferentes campañas y tiene un hermano gemelo. Pero su pasado como actor porno, utilizando el seudónimo Jacob Johnson, es lo que llamó la atención de los medios y público en general. Desde 2016 está en pareja con el gurú de la moda, lo que evidencia que la relación entre ambos está consolidada.