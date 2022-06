Así lucía Britney Spears en la icónica película Amigas para siempre.

La icónica película "Amigas para siempre" trataba sobre una adolescente que salía en busca de sus amigas de la infancia para realizar un viaje por carretera y visitar a su madre. Así lucía Britney Spears en ese momento. Imperdible.

Se dice que fue un film hecho a medida para Britney Spears. Se estrenó el 15 de febrero de 2002 en Estados Unidos. Más conocida como Crossroads: Hasta el final es el título de la icónica película que hasta el momento fue la única protagonizada por la cantante.

Este film significó para la cantante una oportunidad para ingresar en el mundo del cine de Hollywood. Se rodó con la única intención de aprovechar la fama que tenía en ese entonces Britney como un icono musical juvenil.

Así lucía Britney Spears tras convertirse en una actriz de éxito que, aunque sus fans la recibieron favorablemente, las críticas no fueron del todo buenas ni con la película ni con la interpretación de la cantante.

De qué se trata Amigas para siempre

El argumento de Amigas para siempre no estaba en absoluto relacionado con la verdadera vida de Britney Spears en ese momento. Siempre unida a su familia y sin problemas importantes, la icónica película dura unos 90 minutos donde explica la historia de Lucy, una joven norteamericana que reside en un pequeño pueblo de Alabama.

Mientras Spears interpretaba al prototipo de la chica perfecta e inocente que vive feliz, es que se gradúa y decide hacer realidad un sueño: conocer a su madre, quien la había abandonado cuando era tan solo un bebé. Ante la negativa de su padre de querer acompañarla, decide escapar con dos de sus amigas de la infancia con las que hacía años que no se hablaba. Ellas eran Kit y Mimi.

Así es que las 3 chicas finalmente huyen en el coche de uno de sus amigos, pero con objetivos muy diferentes. Por su parte, Lucy busca a su madre, Kit se quiere presentar a un casting y Mimi quiere ver a su prometido. Eso sí, las 3 pretenden llegar a California, aunque para conseguirlo tienen que cruzar una gran parte de Estados Unidos.

Durante todo ese largo viaje les ocurren diversas aventuras que, hasta a veces, las ponen en peligro. Una vez que acaban la historia y llegan a su destino, Lucy se da cuenta de cómo todo lo que vivió la cambió por completo evolucionando sus sentimientos y hasta su despertar al sexo. Así lucía Britney Spears en la icónica película Amigas para siempre.

Desde la producción tuvieron muy en cuenta el gran éxito que tenía en ese momento Britney Spears en el mundo musical internacional y, por ello, incluyeron diversas canciones para que los fans acudieran a ver el film.

Así lucía Britney Spears en la película Amigas para siempre donde sonaron algunos de sus temas como I’m not a girl, not yet a woman o la versión actualizada de I love Rock’n’Roll.

