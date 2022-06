Así de hermosa luce Génesis Rodríguez, la hija de "El Puma" José Luis Rodríguez

Con el correr de los años Génesis Rodríguez ha demostrado que el peso de ser la hija de El Puma José Luis Rodríguez no le ha pesado y supo armar su propio camino con una carrera intachable en la actuación. Un claro ejemplo de ello fueron sus interpretaciones en las telenovelas de Telemundo Prisionera, Dame chocolate y Doña Bárbara.

Génesis junto a su padre José Luis Rodríguez.

Actualmente Génesis tiene 34 y en redes sociales tiene una gran popularidad por lo que cada vez que realiza una publicación sus seguidores reaccionan de manera inmediata. Además en las fotos que sube se puede apreciar la gran belleza que posee y la perfecta figura que tiene hoy en día. Recientemente compartió una serie de imágenes de ella que dejó en evidencia lo hermosa que es.

Una de las últimas fotos que se pueden ver en el feed de su cuenta oficial de Instagram es una donde aparece en primer plano dentro de su automóvil por lo que su belleza natural acapara las miradas de todos. Además junto a la imagen se puede leer la frase: "Not gonna lie feels good to be back" (No voy a mentir, se siente bien estar de vuelta).

Génesis Rodríguez actuó en la última película de Paul Walker.

Génesis mostró desde muy pequeña su gusto por el arte y el espectáculo, razón por la que sus padres la pusieron en una escuela de arte cuando tenía 2 años y medio. Siguió estudiando con esa orientación en las mejores escuelas de Miami, su ciudad natal, y pudo dar sus primeros pasos en la pantalla chica a los 16 años de edad. Su debut fue en Telemundo, cuando hizo el papel de hija de Gaby Spanic para el exitoso melodrama "Prisionera" en 2004.