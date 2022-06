La modelo que gana miles de dólares por no depilarse las axilas

Fenella Fox es una modelo de Inglaterra, que con tan solo 28 años de edad se volvió millonaria gracias a una plataforma de contenido por internet. No es el único caso de éxito en saber descubrir la mejor faceta que cada uno tiene en redes sociales y poder sacarle provecho, pero la manera en que factura esta joven sorprendió al mundo entero.

Lo cierto es que esta inglesa se gana la vida haciendo contenido para adultos y subiéndolo a una reconocida plataforma. Descubrió la posibilidad de generar ingresos con el tipo de publicaciones y videos de “pueden ver, pero no tocar” en 2014 y desde entonces no paró de crecer.

Fenella Fox.

Además, estudió modelaje y se formó para perfeccionarse en el sitio. De esta manera y con muchos años de experiencia, Fenella Fox encontró la manera de revolucionar la red social. Desde su perfil, en el cual ya cosecha más de 300 mil dólares en ganancias en los últimos dos años, publica fotos y videos de ella sin depilarse las axilas.

Fenella contó en una entrevista que un gran porcentaje de usuarios de la plataforma tiene un fetiche un tanto particular sobre ese tema y le sacó provecho. Sin embargo, no todo es positivo sobre la decisión que tomó en 2017.

Fox aseguró que desde que decidió dejarse crecer el bello en las axilas sin rasurárselo su vida íntima se volvió casi nula. Por medio de su cuenta de TikTok, en la que tiene más de 160 mil seguidores, contó: “Es frustrante cómo los hombres no se sienten presionados para afeitarse, pero las mujeres sí”.

“No afeitarme, ha cambiado totalmente mi vida y deseo que más mujeres adopten su cabello natural sin vergüenza”, sumó al respecto. Pero no negó que: “Muchos hombres me han dicho que soy 'repugnante, sucia, antihigiénica, perezosa' e incluso he recibido amenazas de muerte”.