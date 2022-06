Julia Roberts habló muy mal de su nueva película: “Simplemente se destruirá a…"

Esta semana, Julia Roberts reapareció en el Festival de Cine de Cannes y sorprendió a todos con su magnífico estilo, protagonizado por el color negro en cada una de sus elecciones. De tal manera, la actriz de extensa trayectoria se convirtió en una referente de las revistas de moda.

Más allá de eso, es sabido que cada proyecto que participe la estrella de La sonrisa de Mona Lisa se convierte en un éxito asegurado, porque su talento, carisma y gran compromiso lo hacen una pieza única. Es así que los más grandes directores y productoras de Hollywood se pelean por conseguir cerrar un contrato con ella.

Julia Roberts en Cannes.

En este momento, Julia Roberts regresa a la gran pantalla en una nueva comedia acompañada ni más ni menos que por George Clooney, lo que la convierte en una de las cintas más esperadas del último tiempo. Se trata del film Ticket to Paradise, que cuenta la historia de una joven que viaja a Bali de vacaciones y decide casarse con un hombre que conoce ahí. Sus padres, que están divorciados, viajan para hacerla entrar en razón y ahí comienza la aventura.

Fue durante su paso por Cannes que la actriz que ya compartió elenco con Clooney en La gran estafa se refirió de una manera muy polémica a la película. “Seguramente sea terrible, porque tiene demasiado potencial para ser grandiosa”, expresó.

En diálogo con Variety además, Julia Roberts sumó algunos comentarios más sobre la esperada producción que se estrenará el próximo octubre: “Simplemente se destruirá a sí misma. Creo que ese debería ser el slogan del film: Seguramente sea terrible. Estoy muy contenta que mi publicista esté en un avión ahora mismo”.

Pero eso no fue todo. La actriz de Mujer Bonita se refirió a su compañero de elenco y expresó: “George interpreta a mi exmarido. Creo que es muy divertido… Lo cierto es que él sintió que todo funcionaba solo conmigo. Y de alguna manera, ambos estábamos disponibles para hacerlo, y hacia allí zarpamos”.

Julia Roberts y George Clooney.

Para cerrar la charla, Julia Roberts contó por qué se había alejado de las comedias románticas durante el último tiempo: “Si hubiera pensado que algo era realmente bueno, lo hacía. Pero también se suma que tengo tres hijos transitando la adolescencia. Entonces eso exige que no solo me pregunte si el guion que me ofrecen es bueno sino que también tengo que combinarlo con el calendario laboral de mi marido y las vacaciones de verano de los chicos”.