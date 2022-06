En su peor momento: Shakira descubrió una infidelidad de Gerard Piqué

La colombiana Shakira vive un presente con sensaciones encontradas. Por un lado disfrutando de su éxito en su carrera musical y por otro pasándola mal en su vida personal. Recientemente trascendió una versión que afirma que la cantante nacida en Barranquilla habría descubierto una infidelidad de su pareja y padre de sus hijos, Gerard Piqué.

Shakira y Gerard Piqué empezaron su relación en 2011.

Esta información fue publicada en exclusiva por el Periódico de Cataluña que afirmó que el jugador del Barcelona le había sido infiel a su pareja Shakira. Además el portal de Barcelona dijo que luego de descubrir este triste episodio la colombiana habría tomado la decisión de terminar la relación de más de 10 años con su pareja. El periodista Emilio Pérez de Rozas mencionó que Gerard está viviendo solo desde hace algunas semanas en su antiguo piso de la calle Muntaner de la mencionada ciudad catalana.

Esta información inunda miles de portales de chimentos de todo el mundo. Según las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez del videopodcast "Mamarazzis" afirman que Shakira no solo conoce la situación sino también sabe con nombre y apellido quién es la tercera en discordia. Por otra parte, en el mencionado podcast mencionan que el jugador del Barsa no está para nada triste sino todo lo contrario: "Desatado y desbocado de fiesta", dijo Laura Fa.

La pareja tiene dos hijos llamados Milan y Sasha.

A finales de abril Shakira lanzó el éxito mundial "Te felicito" junto a Rauw Alejandro. La letra de la canción es un sin fin de reproches que nadie interpretó como algo personal de la colombiana, hasta el conocimiento de esta noticia. "Por completarte me rompí en pedazos; me lo advirtieron, pero no hice caso; me di cuenta que lo tuyo es falso; fue la gota que rebasó el vaso; no me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes; te felicito, qué bien actúas, de eso no me cabe duda...", es parte de lo que dice la popular canción de la colombiana.