Camilo y la conmovedora carta que recibió de una fan

El cantante Camilo se encuentra en plena gira en México, donde ha reencontrado con su legión de fanáticos de este país. Justamente, el cantante colombiano vivió un momento conmovedor sobre los escenarios, que tenía que ver con una de sus fans. Por medio de su cuenta de Instagram, Camilo reveló una conmovedora historia que vivió antes de que comenzara un concierto en Monterrey. El artista recibió una carta de una persona que le decía ser una fan suya, estaba pasando por una situación difícil, pues recientemente había fallecido su esposo, y que iba a ir al concierto para escuchar sus canciones.

El cantante compartió la conmovedora historia en sus redes sociales

La estrella colombiana, visiblemente conmovido, se tomó un poco de tiempo para hablar sobre una carta que recibió de una de sus fanáticas, quien aseguraba que estaba presente en el lugar. “Recibí esta carta antes de empezar el concierto en Monterrey y me hizo sentir el propósito de mi oficio. Gloria, ¡ese concierto fue para ti! Y encuentra para siempre un refugio en La Tribu”, dijo.

Delante de los miles de fans presentes en el lugar, el esposo de Evaluna comenzó a comentar que una de sus fanáticas estaba atravesando por un momento muy difícil. Es que, lamentablemente, Gloria había perdido a su esposo al poco tiempo de haber contraído matrimonio, por lo que el momento por el cual estaba atravesando era sumamente complicado.

Camilo leyó una parte de la carta y le dedicó todas sus canciones a la fanática, remarcándole que no está sola, ya que todos están con ella. “Hola, Camilo, buenas tardes. Perdona el atrevimiento, hay una fan tuya que te adora. Recientemente contrajo nupcias y, así mismo, perdió a su esposo muy pronto. Podrías mandarle un saludo con un mensajito, algo como: Ánimo, Gloria hay alguien en el cielo que te cuida. Ella vendrá a verte en la noche. Gracias, que Dios te siga bendiciendo”, decía el fragmento de la carta que leyó el papá de Índigo.

Camilo se tomó un tiempo para leer un fragmento de la conmovedora carta.

El músico utilizó sus redes sociales para compartir un video del emotivo momento: “Esta noche me quiero dar el atrevimiento de dedicarle absolutamente toda la energía y todo el amor y toda la honra a Gloria, que yo no sé dónde está Gloria, pero hay una persona aquí que se llama Gloria que hace poquito contrajo nupcias, se casó y su esposo ya no está aquí con nosotros y ella decidió venir hoy y asumo que habría querido venir con él", expresó el artista. Para finalizar, Camilo le mando la mejor de las vibras, diciendo: "Pero Gloria, ánimo, estas canciones y todo el amor que destilan, esta noche, son para ti, Gloria. Gracias por venir”.