¿De qué fue acusado Ansel Elgort y cómo quedó su situación?

La adaptación de West Side Story en 2021 estuvo envuelta en controversias por la historia en sí y la manera de contarla. Pero, lo que más opacó el lanzamiento de este film fue el resurgimiento de las acusaciones contra el actor Ansel Elgort.

El actor, que fue quien dio vida a Tony en la película, fue acusado en 2020 por parte de una jovencita de agredirla en el 2014. Ansel Elgort en ese momento negó todas las acusaciones y aseguró que lo que había pasado entre ellos dos era totalmente consensuado.

¿De qué acusan a Ansel Elgort?

En junio de 2020, una usuaria de Twitter acusó a Ansel Elgort de agredirla sexualmente en el 2014, cuando ella tenía 14 años y él 20. Relató detalladamente a través de una serie de tuits que ella estaba muy emocionada por conocerlo, pues era tan solo una niña y lo admiraba.

A través de su relato lleno de tristeza, ella detalló que el actor sabía que ella no había tenido relaciones sexuales y que no quería tener aún, pero no le importó y la obligó. Además, agregó que le pidió que le enviara fotos desnuda e incluso le insinuó hacer un trío con un amigo.

Debido a todo este episodio traumático, la víctima finalizó el hilo de Twitter contando que, como resultado de todo lo que vivió, ahora sufre de trastorno de estrés postraumático y ataques de pánico, razones por las cuales hace terapia. Y le dijo a las chicas que la leen que, si alguna habían sufrido algo similar con Ansel Elgort, tenían que saber que no están solas.

Unos días después, esos tuits se viralizaron y la autora decidió eliminarlos de su cuenta, aunque ya era demasiado tarde, pues capturas de pantalla de toda esa información continuaron circulando en línea.

El mismo día que esta chica hizo su descargo, muchas otras jovencitas aprovecharon para compartir sus experiencias con el actor. Al menos unas cinco víctimas más relataron lo que vivieron e incluso compartieron capturas de pantalla de sus conversaciones y fotos de sus encuentros. Lamentablemente todo esto fue borrado cuando se eliminó el hilo principal.

¿Cuál es la situación de Ansel Elgort actualmente?

Tan solo un día después de que se hiciera ese hilo de tuits contando el ataque sexual, Ansel Elgort salió a negar las acusaciones, diciendo que se encontraba angustiado y abrumado por todo lo que estaba diciendo. El actor salió a desmentir todas las acusaciones en su contra.

En ese momento, admitió haber tenido una relación con la chica, aunque él asegura que las cosas no fueron como ella las relata. Tras terminar su descargo, el joven desapareció de sus redes sociales por un año.

Sobre este tema, simplemente no se habló más ni llegó a la justicia. Cada tanto vuelven a recordarse las acusaciones sobre Ansel Elgort, pues le han preguntado a sus compañeras de elenco sobre el tema y ha salido la víctima a hablar en los medios. Pero nada más ha sucedido, él continúa con su carrera como si nunca nada hubiera pasado y sin que nadie lo juzgue.

¿Conocías estas acusaciones sobre el actor?