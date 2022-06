La reacción de Chris Evans al prohibirse Lightyear por su carácter inclusivo

El mundo avanza conforme la demanda de cada uno de sus habitantes, pero todavía en varios países la evolución, el cambio y la suma de derechos no es algo que se pueda aceptar tan fácilmente. Una de las industrias que más está sufriendo los límites y las prohibiciones es la cinematográfica. Precisamente hoy se estrenó en México y varios países latinoamericanos Lightyear, la nueva película de Disney Pixar pero fue censurada en al menos 14 países, entre ellos, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y otras naciones de Asia Occidental, debido a que incluye un beso entre dos mujeres en una de sus escenas.

Según informa Variety, la escena había sido originalmente eliminada por Pixar, pero fue reinsertada cuando sus animadores criticaron a Disney por "censurar el afecto gay". En la cinta, el personaje de Alisha, comandante de Buzz Lightyear, forma una nueva familia con su pareja y las dos se saludan dándose un beso en la boca. La publicación del medio estadounidense también señala que Lightyear nunca fue presentada para ser revisada por las autoridades censoras de Arabia Saudita, dando por hecho que no conseguiría autorización para su lanzamiento en el país.

Lightyear.

En el caso de los Emiratos Árabes Unidos, en cambio, sí obtuvo luz verde inicialmente, ya que las restricciones en el ámbito cinematográfico se han ido relajando en los últimos años. Sin embargo, en un giro de los acontecimientos, la licencia para reproducir la película fue revocada en el país asiático después de mensajes en redes sociales que acusaban a Disney y a Lightyear de insultar a los musulmanes y al Islam.

La homosexualidad es considerada un crimen en muchos países de Oriente Medio. China, el mayor mercado cinematográfico del mundo, pidió a Disney que removiera algunas escenas de Lightyear, solicitud que fue declinada, por lo que el país también podría prohibir la película. "No vamos a cortar nada, especialmente algo tan importante como la relación amorosa e inspiradora que le enseña a Buzz lo que se está perdiendo por las decisiones que está tomando, así que eso no se va a cortar", dijo la productora Galyn Susman.

¿Qué dijo Chris Evans al respecto?

Por su parte, Chris Evans, quien interpreta al personaje principal, también dio su opinión. "Creo que es maravilloso. Y sabes, me han hecho esta pregunta varias veces. Es increíble y me hace muy feliz. Pero es duro no sentirte un poco frustrado por el hecho que esto sea un tema de discusión. Que Lightyear sea noticia por este motivo. El objetivo es llegar a un punto en donde esto es la norma y no tiene que sentirse como algo extraño. Con el tiempo tiene que quedar claro que esto es simplemente así. Una representación justa de cómo hacemos películas", explicó en una entrevista a Variety.

"Es un honor ser parte de algo que está dando estos pasos, pero lo que tenemos que conseguir es que en el futuro veamos a estas épocas y nos sorprendamos de lo mucho que costó llegar a este punto", agregó el ex Capitán América.

Chris Evans.

El spin-off de Toy Story se une así a la lista de films que se han visto afectados en esa zona del continente asiático por incluir contenido LGBT+. Doctor Strange en el multiverso de la locura de Marvel también fue eliminada por la inclusión de un personaje gay, al igual que Eternals, después de que Disney se negara a realizar ediciones que incluían otro beso entre personajes del mismo sexo. Lo mismo ocurrió con West Side Story, cinta que incluía a un personaje transgénero.

Lightyear narra la historia definitiva del origen de Buzz Lightyear, el héroe que inspiró el juguete. La película cuenta lo que le ocurre al legendario Guardián Espacial después de que quedara atrapado en un planeta hostil a 4,2 millones de años luz de la Tierra junto a su comandante y su tripulación.

“Buzz intenta encontrar la manera de volver a casa a través del espacio y el tiempo y para lograrlo contará con un grupo de ambiciosos reclutas y con Sox, su encantador gato robot. Pero la llegada de Zurg, una presencia imponente con un ejército de robots despiadados y una agenda misteriosa, complica aún más las cosas y pone en peligro la misión", reza la sinopsis oficial de la película de Pixar.