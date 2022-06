¿Eugenio Derbez se burló de México?

Nuevamente Eugenio Derbez levanta polémica luego de realizar algunas burlas sobre su México natal, lo que hizo estallar las críticas por parte de sus fans. Hace unas semanas atrás fue protagonista de un cruce con el Presidente de este país, Andrés Manuel López Obrador, pòr el proyecto del “Tren Maya”, cosa con la que la estrella de Hollywood está en desacuerdo debido a razones ambientalistas.

Sin embargo, el comediante asegura que su deseo es que su país natal mejore y que se siente muy orgulloso de ser mexicano. Pero recientemente, el intérprete de “Ludovico P. Luche” lanzó una serie de comentarios sarcásticos a través de su cuenta de Instagram que ha desatado una serie de críticas por parte de los usuarios.

Según sus fans, en actor se burló de México en sus redes sociales.

Cabe mencionar que desde hace unos años, Derbez, vive en Estados Unidos y una de las cosas que destacan los internautas es que el actor se ha olvidado de cómo es vivir en México. Por otro lado, también desde su cuenta de Twitter, el comediante dividió opiniones al publicar una serie de imágenes de la capital mexicana donde hizo una serie de comentarios sarcásticos.

En una de las imágenes se observan a las populares “trajineras” navegando por el lago de Xochimilco, así como algunos mariachis y familias que gozan del recorrido, escena que comparó con Venecia. La segunda imagen era de un parque ubicado en alcaldía Tlalpan, y señaló que no tenía nada que ver con el Parque de Disney. Y por último, se refirió a un árbol del Ahuehuete en la glorieta de Paseo de la Reforma, mismo que la jefa de gobierno capitalino aseguró que se encuentra en buen estado a pesar de su semblante amarillento. "No, no es el bosque de Sherwood, es el Ahuehuete seco de Reforma en la Ciudad de México", se lee en la publicación del comediante.

Derbez envuelto en una polémica tras sus comentarios sobre México.

Los fans contra Derbez

Lo concreto es que, muchos de sus seguidores aseguran que sus comentarios se encuentran muy fuera de lugar, ya que él no se encuentra viviendo en México desde hace mucho. Aseguran que ha perdido toda la humildad que siempre le ha caracterizado, y que todo lo que publica referido a México, deja ver que se avergüenza del país que lo vio nacer.

Cabe mencionar que hasta el momento el actor no se ha pronunciado sobre este hecho, ni de la razón por la que ha decidido hacer esta serie de comentarios en redes en contra de su país natal.