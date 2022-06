Ángela Aguilar: “no tengan novio”

Ángela Aguilar, la exponente del regional mexicano, nuevamente da qué hablar tras dejar entrever que no quiere saber nada del amor, ya que dio una recomendación contundente a sus fans. La cantante e hija de Pepe Aguilar pidió a sus seguidoras que por favor mejor no tengan novio. Fue durante su presentación en el Auditorio Telmex en Guadalajara, Jalisco, en donde Ángela Aguilar llamó la atención de sus asistentes y de los medios de comunicación que han estado al tanto de su situación amorosa. Y es que la famosa recomendó a todas sus seguidoras mejor no tener novio, pues causa dolor. ¿A caso fue una indirecta para Gussy Lau? “Déjenme decirles aquí ‘niñas no tengan novio. No tengan novio'. No tengo nada más que decir, más que no tengan novio”, dijo la joven cantante.

Al parecer Ángela está mejor siendo soltera.

Además, compartió que ella le escribió una canción a un hombre que se portó muy mal, dedicó el tema Inevitable: “La siguiente canción que voy a cantar yo la compuse a un niño que era muy mal portado. Pero para los que tomamos esa terrible decisión de tener un novio y si algún día les rompen el corazón, que espero que no, le van a dedicar ‘Inevitable’”, concluyó la famosa.

Ángela Aguilar ha sido muy reservada en su vida privada. Sin embargo, en este año se dio a conocer que tenía pareja. Inició un compromiso amoroso con Gussy Lau. Se filtraron unas imágenes de ambos besándose y de ahí la controversia surgió. El compositor habló de su relación con la famosa y ella después dio un mensaje en video en don donde aseguró que se sintió violentada. Por ello, las recientes recomendaciones de Ángela de inmediato se relacionaron a Gussy Lau.

Aguilar y Lau fueron protagonistas de un escándalo tras filtrarse fotos de ambos besándose.

¿Qué pasó cuando se filtraron las fotos?

En su momento Ángela dijo: “me siento violentada, me siento violada en la posibilidad de tener yo mi propia privacidad, de yo poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo y mi imagen”. Ante esto, la cantante dijo sentirse defraudada por alguien en quien confiaba bastante, y destacó que “esto es una invasión a mi derecho de yo poder escoger que anuncio, que no anuncio, que digo, que no digo, que saco, que no saco, porque creo que yo ya merezco tener esa opinión”.

Por su lado, Gussy no tuvo problemas en aceptar la relación que mantiene con la artista mexicana y aseguró que su familia estaba al tanto del romance. “Ok, andamos juntos, y para no hacer el cuento muy largo, tenemos saliendo desde mitad de febrero, pues un par de semanas, entonces eso no era un problema, todo se estaba manejando en privado”, indicó.