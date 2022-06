Qué dijo Juan Vidal sobre su relación con Niurka en La casa de los famosos

Hasta el momento, Juan Vidal y Niurka Marcos son una de las parejas que más controversia viene causando dentro de “La casa de los famosos”. La vedette y el actor se han acercado demasiado cada día que llevan encerrados y la química es inevitable. Ya no niegan su relación.

Juan Vidal y Niurka Marcos se han ido acercando cada vez más dentro de La casa de los famosos. Desde un comienzo, tuvieron buena química dentro del reality show de Telemundo. La primera vez que se los vio, sorprendieron a todos mientras él le tocaba las piernas a la cubana en manera de masaje.

Luego, ella, por su parte, no se quedó atrás y no dudó en postrar la palma de su mano en uno de sus glúteos. Inmediatamente, esta situación provocó que los seguidores del reality no se perdieran ningún detalle de la posible nueva relación que se veía venir.

Hasta que pasó lo esperado o inesperado, cuando hubo una discusión a causa de una tercera. Fue precisamente Laura Bozzo quien provocó que ambos tuvieran su primera pelea de “pareja”. Como siempre, la fuerte personalidad de la vedette salió a relucirse frente a todas las cámaras de la casa.

Primer enfrentamiento de la pareja en La casa de los famosos

La situación que provocó Laura Bozzo hizo que Niurka se pusiera celosa. Más bien, no toleró que Juan Vidal se acercara tanto a la conductora peruana, porque además de que no se lleva nada bien con ella, se encuentra en “guerra” con el resto de su grupo allí dentro de La casa de los famosos.

Fiel a su costumbre, no dudó en alzarle la voz al actor dominicano, quien, en ese momento, prefirió no responderle nada. A pesar de que cada uno por su parte lo habló con sus más allegados dentro de la casa, lo cierto es que Niurka se sintió mal porque quizás Juan Vidal sintió que ella lo quería controlar y lejos de eso era su intención.

Por su parte, él dijo que no tiene edad para permitirle a nadie y menos a la cubana que se altere y le haga reclamos innecesarios. Sin embargo, cuando se vieron juntos, Niurka le pidió que se disculpara de la misma manera en que ella lo hizo.

Qué dijo Juan Vidal de su relación con Niurka

La vedette se considera una persona “humilde” y ahí dentro le dijo que lo quiere “bien”. Incluso, para ella es importante que él se encuentre tranquilo con todo lo que haga y se relacione con quien quiera, pero respetándola. Qué dijo Juan Vidal sobre su relación con Niurka en La casa de los famosos

A esa plática, él le pidió que no lo presionara. Sin dar más detalles, le dijo que todo tiene una explicación. Ante todas las críticas y la repercusión que ha tenido esta relación dentro y fuera de La casa de los famosos, Juan Vidal dijo desde el sillón en su entrevista con La Jefa:

“Si han visto, hemos bajado la guardia los dos porque hay algo verdadero”. Niurka, por su lado, también dijo lo suyo y dejó bien claro que su romance con Juan irá trascendiendo dentro de la casa porque se quieren de verdad.

¿Qué opinas de esta relación? ¿Crees que seguirá cuando estén fuera de La casa de los famosos?