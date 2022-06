Impactante, así de bella luce Eva Longoria a sus 47 años

Eva Jacqueline Longoria Bastón, conocida popularmente Eva Longoria, es una actriz y productora estadounidense que a lo largo de su carrera ha dejado en evidencia todo el gran talento que posee. Después de varios papeles como invitada en varias series de televisión, fue reconocida por su interpretación de Isabella Braña en la telenovela diurna de CBS The Young and the Restless en la que protagonizó del 2001 al 2003.

Eva Longoria estuvo presente en los Gordita Chronicles

Por otra parte, la bella latina ha aparecido en varias campañas publicitarias. Tiene contratos de modelaje con L'Oréal y New York & Co , entre otros. Con base en sus ganancias del 1 de junio de 2009 al 1 de junio de 2010, Longoria ocupó el puesto número 4 en las 10 mujeres con mayores ingresos de Forbes Prime Time con un estimado de $ 12 millones. Encabezó la lista de la revista Forbes de las actrices de televisión mejor pagadas en 2011. Luego en 2013, Longoria declaró que era una "dama de los gatos" y apareció como portavoz de Sheba Cat Food.

Eva Longoria es una artista muy abocada a las causa sociales un claro ejemplo de ello cuando en preparación para la segunda vuelta de las elecciones de Georgia, el 2 de enero de 2021, Longoria participó en un evento de banco de texto VoteRiders con America Ferrera para ayudar a educar a las votantes latinas sobre las leyes de identificación de votantes del estado.

Eva Longoria es una de las mujeres más bellas a sus 47 años.

Esta gran popularidad que posee se ve reflejada en las redes sociales donde posee millones de seguidores de todas partes. Hace algunas horas en su perfil de su cuenta oficial de Instagram compartió un reel de fotos de donde no solo demostró lo hermosa que se ve a sus 47 años sino también la perfecta figura que posee.