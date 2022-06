La reacción de Millie Bobby Brown en una entrevista que se volvió viral: "¿Por qué me haces esto?"

Con el reciente estreno de la cuarta temporada de Stranger Things, el pasado 27 de mayo, las estrellas de la producción de los hermanos Duffer no paran de brindar entrevistas en todos lados. Fue así que una reciente aparición de Millie Bobby Brown rápidamente se hizo viral por su particular reacción.

La actriz de 18 años se convirtió en una de las estrellas más reconocidas del último tiempo. Las grandes productoras de la industria se pelean por tenerla en sus títulos. Lo cierto es que la joven que dio sus primeros pasos en la serie con tan solo 12 años dejó en evidencia todo su talento y profesionalismo. Además se convirtió en un ícono de la moda.

Sin embargo, ser un referente del estilo a tan corta edad nunca termina de ser algo bueno, dado que la transformación física que se da durante la transición de la niñez a la adolescencia hace que los cambios a la hora de elegir qué vestir sean muy notorios y te expongan a la crítica. Eso sucedió con Millie Bobby Brown, que en la premiere de la mencionada temporada fue duramente acusada en redes sociales de aparentar más edad de la que tenía.

Pero dejando todo el dramatismo de lado y centrándonos en el divertido video de la intérprete de Eleven, la actriz vivió un incómodo momento cuando fue invitada al ciclo de entrevistas de YouTube Hot Ones, creado por Christopher Schonberger y Sean Evans y producido por First We Feast y Complex Media. El programa tiene una característica muy particular: entrevistar a los invitados mientras comen alitas de pollo picantes.

Aunque Millie empezó la entrevista asegurando que le gustaba mucho ponerle un poco de picante a cada una de sus comidas, no estaba muy al tanto de lo que le podía suceder en cuestión de minutos.

Lo cierto es que lo más divertido del show de YouTube es que a medida que avanza el desafío, el grado de picante es más fuerte. Las primeras siete alitas que probó la actriz las comió como si nada, pero el problema llegó cuando tocó la número ocho.

La actriz y su novio, Jake Bongovi.

Al probar la octava, llamada “da bomb beyond insanity hot sause”, Millie Bobby Brown no pudo disimular el calor que le subió por el cuerpo y la comenzón que empezó a sentir. “¿Por qué me haces esto? Solo tengo 18", llegó a expresar entre risas y sufrimiento.

Aunque trato de aliviar el ardor tomando mucha bebida y distrayéndose con una pregunta, no fue suficiente. La sensación no se alivió y hasta llegó a hacerle la seña de la mano al conductor del ciclo entre risas. Rápidamente el video de su reacción se viralizó en redes sociales y la estrella de Stranger Things se convirtió en tendencia.