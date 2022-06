Los negocios que Shakira y Gerard Piqué tendrán que dividir

Luego de doce años juntos y dos hijos en común, Shakira y Gerard Piqué confirmaron su separación el pasado 4 de junio por medio de un comunicado, en el que pedían respeto a su privacidad por el bien de los niños. Entre los cuestionamientos que surgen ahora es qué pasará con la custodia de sus primogénitos y cómo será la división del patrimonio que construyeron juntos.

De acuerdo con medios internacionales, la pareja está planeando iniciar acciones legales con respecto a la custodia de sus dos hijos, Milan y Sasha, a pesar de no tramitar un divorcio porque no se casaron. Al parecer la colombiana no quiere continuar viviendo en España por lo que tiene la intención de instalarse en otro país con sus dos hijos, pero el jugador del F.C. Barcelona se niega a separarse de los niños.

Respecto al patrimonio que cada uno posee, el sitio “Celebrity Net Worth” detalló que Shakira ha vendido más de 125 millones de discos y cuenta con una fortuna de aproximadamente 300 millones de dólares. Esta la ha construido, además de su profesión como cantante, con contratos publicitarios, negocios e inversiones. Por ejemplo, su participación en el programa “The Voice” le ha generado 12 millones de dólares de ganancias, dice el medio “Informalia”.

Previo a su relación con el futbolista contaba con varias propiedades, como una en la isla de Bahamas, valorada en 1.1 millones de euros; una mansión en Miami que intentó vender por casi 14 millones de dólares, entre otras.

La pareja comparte una fortuna común que podría estar en unos 700 millones de euros, detalla el medio “Informalia”, debido a que por separado generaban altas sumas de dinero, juntos multiplicaron sus ganancias.

Shakira y Piqué tienen una propiedad de 3.800 metros cuadrados que había sido su hogar en España hasta hace un tiempo, previo a su separación. La casa la compraron en el 2012 por 4,5 millones de euros. Cuenta con gimnasio, piscina, sala de cine, cancha de tenis y un estudio de grabación, en donde se supone la cantante grabó su más reciente canción “Te felicito”. En el 2015 adquirieron una vivienda muy cerca del Camp Nou, estadio del F.C. Barcelona y que mide 1.300 metros cuadrados, por 5 millones de euros.