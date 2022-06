Con gran tristeza, Natti Natasha rompió el silencio y habló de su pareja, que está en la cárcel

La cantante dominicana Natti Natasha está pasando por uno de los momentos más difíciles de su vida. Recientemente se conoció que su prometido y padre de su única hija, Raphy Pina, fue culpable del delito de posesión ilegal de arma de fuego y fue sentenciado a 41 meses de prisión. El veredicto fue dictado el pasado 24 de mayo generando una angustia en la popular artista.

Hace algunas horas, la intérprete de la canción "Sin pijama" habló en una entrevista íntima con Santiago Matías, conocido popularmente como Alofoke. La conversación empezó con Natti asegurando que no iba a llorar delante de la cámara y dejó en claro que está muy fuerte para enfrentar esta difícil situación por el amor que tiene por la hija que tiene en común con el productor musical.

Natti Natasha afirmó que: "Si algo he aprendido de Raphy es echar para alante. Que no esté hoy, no te voy a negar que me dio ansiedad, que me puse nerviosa. Pero no se lo dije, porque le quiero demostrar que todo lo que me ha enseñado lo voy a ejecutar. Me sentí horrible cuando lo declararon culpable. Ese día fue una pesadilla. Pero yo sé quién es él. Confío cien por ciento en la inocencia de Raphy Pina. Por esa razón es horrible, no es lo mismo verlo en la televisión o en una película”.

Natti Natasha y Raphy Pina junto a su hija Vida Isabelle

Además la popular cantante, dijo que ahora tiene que ser muy fuerte y enfocarse en el trabajo, la familia y en todas las cosas positivas que tiene la vida. "No hay que bajar lo brazos y hay que seguir fortaleciendo el imperio que hemos construido mi pareja y yo. Este es un momento para tener la mente fría y pensar con claridad cada paso", fue lo que dijo la popular cantante latina.