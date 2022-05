Verónica Castro publicó una foto con filtro y su hermano mostró cómo luce en verdad

No se puede negar que siempre ha sido una bellísima mujer con un rostro privilegiado. Sin embargo, en esta oportunidad, tras el cumpleaños de su hermano, José Alberto, Verónica Castro prefirió compartir una foto con mucho filtro y, verdaderamente, se veían muy distintos a cómo están en realidad.

La evidencia para los detractores salió a la luz luego de que su hermano José Alberto, también compartiera la misma foto que subió Verónica Castro, pero sin filtro. Por su parte, la madre de Cristian Castro primero acaparó los reflectores porque en dicha fotografía que publicó en sus redes sociales se veía demasiado joven.

Con la intención de felicitar a su hermano José Alberto “El Güero” Castro por su cumpleaños, terminó llamando demasiado la atención, al punto de que los detractores salieron a criticarla y sugerirle que deje de mostrarse como no es de verdad.

Por su parte, su hermano, compartió la misma imagen, pero completamente libre de filtros y eso rápidamente originó una lluvia de comentarios en donde los detractores hicieron evidentes la apariencia de que sus rostros se veían muy diferentes entre una foto y otra.

Fue exactamente a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde Verónica Castro envió un amoroso saludo a su hermano, quien el pasado 28 de mayo celebró 59 años de vida:

“Feliz cumpleaños a mi amado hermano y productor José Alberto “escribió la actriz mexicana junto a una imagen en la que ambos aparecen completamente rejuvenecidos.

La lluvia de críticas en los mensajes se unió a las felicitaciones y los buenos deseos de quienes son sus fans y la quieren a pesar de todo. Sin embargo, lo que más aseguraban todos, es que últimamente la actriz está abusando de los filtros.

En cuanto a su hermano, este también le agradeció y por ello compartió la misma fotografía en su perfil de Instagram, solo que él, no fue tan coqueto y optó por no hacer uso de la tecnología para verse más joven y mostrarse al natural.

Entre varias críticas, los mensajes de amor también sobresalieron: “Eres tan hermosa”, “Mucho filtro señora usted es hermosa tal cual “, “Que bonita se ve con el cabello así”, “Preciosa mujer”, “Siempre tan bonita”, “Qué bellos ojos“, “Se ven guapísimos”, “Tan guapos como siempre“, “Lo más bello que he visto hoy”, escribieron varios de sus fans que salieron a apoyarla. Verónica Castro y la foto con filtro criticada en las redes sociales.

Verónica Castro se defendió con sentido del humor

Ante todas las críticas recibidas, la querida actriz de 70 años no tardó en responderle a todos aquellos que le pidieron no utilizara filtros. Les pidió no hacer corajes y quienes prefieran, que visiten el perfil de su hermano, a quien le gusta publicar sus fotos sin retoques:

“Pues es que yo ya hasta pagué mi filtro y a mí me gusta con filtro, pero si les gusta sin filtro se pueden asomar al de mi hermano a él le gusta sin filtro. Para que no hagan corajes porque hace daño” les respondió a todos sus detractores.

A ti, ¿Cuál de las dos fotos te gusta más?